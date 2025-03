De F1 Grand Prix van Australië wordt aankomend weekend gehouden en het lijkt erop dat het weer een belangrijke rol gaat spelen. Het meteorologisch centrum van de regering heeft zelfs een weerswaarschuwing afgegeven. Tijdens de race in Melbourne kunnen we tevens regen verwachten.

Het Albert Park Circuit was sinds het ontstaan in 1996 tot en met 2019 de seizoensopener van de Formule 1 met uitzondering van 2006 en 2010, toen de eerste wedstrijd werd verreden in Bahrein. Australië werd vanwege de pandemie in 2020 en 2021 afgelast, totdat de Grand Prix vanaf 2022 terugkeerde, maar pas na twee races in het Midden-Oosten. Vanwege de ramadan heeft Australië nu eindelijk weer de eer gekregen om het seizoen te mogen openen. Naast de koningsklasse van de autosport komen ook de FIA Formule 2, FIA Formule 3, Supercars en Porsche Carrera Cup Australia in actie.

Regen na zonneschijn

De Australische regering heeft een weerswaarschuwing afgegeven voor de staat Victoria en de omgeving van Melbourne vanwege een hittegolf. Het koelt op de donderdag met de persmomenten en de vrijdag met de vrije trainingen een beetje af met temperaturen van 25°C en 28°C, respectievelijk. Op de zaterdag, wanneer de kwalificatie wordt gehouden, is er ook weinig kans op regen, maar het is de temperatuur waar voor gewaarschuwd wordt. Het wordt maar liefst 37°C, zes graden boven de limiet waarbij het nieuwe koelsysteem voor 2025 uitgepakt moet worden. Of deze ook tijdens kwalificaties wordt gebruikt, is nog niet helemaal duidelijk. De toeschouwers worden geadviseerd zich goed in te smeren tegen de zon. Voor zondag is de regenkans inmiddels gestegen naar 90 procent. Het ziet er momenteel naar uit dat de eerste F1-race van het seizoen meteen een regenrace wordt.

