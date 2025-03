De testdagen zijn achter de rug, en dat betekent dat de volgende stop op de kalender het begin van het seizoen zal zijn. De F1 Grand Prix van Australië is de seizoensopener, en op vrijdag 14 maart wordt de eerste vrije training gereden. Het wordt echter wel een wekker zetten voor de liefhebbers, want het zullen nachtelijke sessies zijn.

Net als vorig jaar telt de 2025-kalender maar liefst 24 Grands Prix. Het Formule 1-seizoen werd de afgelopen jaren geopend in Bahrein, maar vanwege de Ramadan is deze race samen met Saoedi-Arabië verplaatst naar april. Het Albert Park Circuit was in het verleden al vaak de seizoensopener en keert dit jaar opnieuw terug als de eerste race van het seizoen. Dat is voor het eerst sinds 2019. Naast de seizoensopener van de Formule 1 is het dat ook voor de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. De populaire Supercars, die met een spectaculaire fotofinish het jaar al zijn begonnen op het circuit van Eastern Creek in Sydney, zien we eveneens terug op Albert Park evenals de Porsche Carrera Cup Australia.

Tijdschema Grand Prix van Australië

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 14 maart om 02:30 uur Nederlandse tijd verreden, waarna het om 06:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 15 maart om 02:30 uur van start, met als hoogtepunt van de zaterdag de kwalificatie om 06:00 uur. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 16 maart verreden. De rode lichten doven om 5:00 uur.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 14 maart

02:30 uur: Eerste vrije training

06:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15 maart

02:30 uur: Derde vrije training

06:00 uur: Kwalificatie

Zondag 16 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

