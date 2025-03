Coronel voorspelt spannendste jaar ooit in de Formule 1: "Kan zes man kampioen worden"

Tom Coronel verwacht dat het aankomende Formule 1-seizoen het meest spannende jaar ooit, in de koningsklasse van de autosport zal worden. Volgens de Viaplay-analist maken er zes coureurs kans op het wereldkampioenschap.

Het nieuwe Formule 1-seizoen wordt volgende week afgetrapt in Melbourne, waar op zondag 16 maart de Grand Prix van Australië wordt verreden. Op basis van de testdagen is er nog niet bijzonder veel duidelijk over wat de onderlinge verhoudingen tussen de vier topteams zijn, al zijn de meeste experts en analisten het er over eens, dat McLaren de beste auto lijkt te hebben. Tom Coronel vertelt dat hij wat meer van Red Bull Racing had verwacht, maar voorspelt een enorm spannend jaar.

Coronel verwacht bijzonder spannend jaar

"Ik had misschien iets meer van Red Bull verwacht", klinkt het in gesprek met GPFans, op de persdag van Viaplay. " Maar aan de andere kant: dit zijn de reglementen en de rest komst steeds dichterbij. En daarom zei ik dat dit seizoen het meest spannende seizoen ooit, want er kunnen zes man kampioen worden, en acht man races winnen", aldus Coronel. Max Verstappen liet zelf optekenen dat hij niet denkt dat Red Bull Racing in Australië mee kan doen om de overwinning.

