Red Bull Racing lijkt in eerste instantie niet de beste papieren te hebben voor het Formule 1-seizoen van 2025, maar volgens Viaplay-presentator Chiel van Koldenhoven kan Max Verstappen nooit worden uitgevlakt als kanshebber voor het wereldkampioenschap.

Het aanstaande raceweekend in Australië zal voor het eerst écht een goed beeld geven van wat dit jaar de onderlinge verhouding is tussen de tien Formule 1-teams. Op basis van de testdagen in Bahrein, kan er echter met potlood een voorzichtige pikorde worden opgetekend. De algemene consensus is dat McLaren de beste papieren lijkt te hebben, daarachter wat ruimte ligt naar de andere topteams, en Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes wel eens erg dicht bij elkaar zouden kunnen liggen. Tijdens de persdag van Viaplay op Circuit Zandvoort, blijkt presentator Chiel van Koldenhoven er in gesprek met GPFans eenzelfde kijk op na te houden.

Topteams dicht bij elkaar

"Ik denk dat als je naar de plaatsen vooraan gaat kijken, het sowieso heel spannend gaat worden, want we zitten aan het laatste jaar van de reglementen", aldus Van Koldenhoven. "De teams en auto's liggen echt al wel dicht bij elkaar. Je verwacht in de kwalificatie natuurlijk Ferrari met kwalificatiekanon Leclerc vooraan. Wat kan Lewis Hamilton in de kwalificatie in de Ferrari? Lando Norris en Oscar Piastri verwacht ik ook wel wat van, want die McLaren ziet er gewoon heel goed uit. Mercedes heb ik nog wat vraagtekens bij, al had ik wel het idee dat ze goede testdagen hadden. Niet zozeer naar aanleiding van de testdagen, maar ik ben heel benieuwd waar zij staan."

Max Verstappen

Hij vervolgt: "En Verstappen, of die auto nu helemaal lekker is zoals hij wil... Je kan hem natuurlijk nooit helemaal uitvlakken. Verstappen is de beste coureur van dit hele veld, dus tuurlijk kan hij kampioen worden. Maar hij benadrukt zelf natuurlijk ook vaak: het hangt echt heel erg af van de performance van de auto. Als die McLaren drie tienden sneller is per ronde, dan hebben ze natuurlijk een groot voordeel in de kwalificatie en de race. Max Verstappen kan zeker wereldkampioen worden, maar we gaan zien hoe dit seizoen zich gaat ontwikkelen en hoe die RB21 gaat zijn."

