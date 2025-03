Christijan Albers, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, stelt dat teams zich veel meer focussen op hun tempo tijdens de race dan tijdens de kwalificatie, omdat het tijdens de race makkelijker dan ooit is om door het veld te rijden. Op dat gebied heeft de Nederlander slecht nieuws voor Red Bull Racing en landgenoot Max Verstappen.

In de F1-podcast van De Telegraaf stelt Albers dat teams de race pace belangrijker vinden dan de snelheid op zaterdag. "Je ziet dat de focus op de long runs ligt met dit reglement. Ze proberen de auto's zo te ontwikkelen dat de banden zo lang mogelijk goed blijven, zodat je in de races zo lang mogelijk op een constant tempo door kan rijden. Als je kijkt naar de long runs, dan was McLaren stiekem erg snel. Ik denk dat een aantal teams daar toch wel van geschrokken zijn." Ferrari, Red Bull en Mercedes waren volgens die statistieken inderdaad langzamer dan McLaren tijdens de racesimulaties.

Albers ziet kwalificatieruns 'niet zo belangrijk meer zijn' voor F1-teams

Albers vervolgt: "Kwalificatieruns zijn niet meer zo hard nodig, want je ziet hoe makkelijk je door het veld heenrijd. De banden zijn zo gevoelig geworden, dus als jij een stabiele auto hebt en daardoor weinig graining krijgt, dan kan je in principe als een warm mes door de boter gaan." Overigens bleek McLaren ook sneller te zijn op basis van een ronde, ondanks dat het gat daar wel kleiner was dan bij de racesimulaties.

Albers zag McLaren 'als een trein' gaan

Albers zag dat McLaren tijdens de testdagen prima ging. "McLaren ging als een trein door bocht twee heen, zonder problemen. Red Bull zag Liam Lawson spinnen en Verstappen vaak een power oversteer-moment hebben. Die bocht is tricky qua tractie, maar ook zit er als het ware een kleine hobbel in, waardoor de auto zich even zet. Dan krijg je weer een beetje het gevalletje van vorig jaar, waar ze toch aan het stoeien waren met de mechanische grip. Dat hadden ze niet onder controle. Ik zat dus met samenknepen billen te kijken. Ik dacht: zouden ze het nu wel opgelost hebben of nog niet?"

