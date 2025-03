Waarom deze voor ons onbekende Red Bull-atleet een F1-kans verdient | GPFans Special

Connor Zilisch is een naam die voor de meeste Nederlandse autosportfans waarschijnlijk niet bekend in de oren klinkt. Toch is de Amerikaan momenteel een van de meest getalenteerde coureurs. GPFans bekijkt de indrukwekkende carrière van deze achttienjarige Red Bull-atleet. Verdient Zilisch een kans in de Formule 1?

De Verenigde Staten speelt een steeds belangrijkere rol in de koningsklasse. Het was in 1982 het eerste land dat drie Grands Prix in één seizoen mocht organiseren met Long Beach, Detroit en Caesars Palace. In de jaren negentig begon de Amerikaanse invloed echter te verdwijnen. Er waren weinig Amerikaanse coureurs en tussen Phoenix in 1991 en Indianapolis in 2000 waren er überhaupt geen Amerikaanse Grands Prix. De Brickyard werd in de beginjaren nog druk bezocht, maar het Michelin-drama van 2005, toen slechts zes auto's aan de start stonden, was opnieuw het begin van het einde. Tegenwoordig is de Formule 1 echter in Amerikaanse handen met eigenaar Liberty Media, hebben we weer drie races in de Verenigde Staten met Miami, Austin en Las Vegas en komt er een Amerikaans team op de grid. Cadillac maakt namelijk haar intrede in 2026 en dus zijn er twee extra stoeltjes. Gaat Zilisch er ooit eentje aangewezen krijgen?

Opvolger van Lewis Hamilton verslagen

Zilisch uit Charlotte, North Carolina is de zoon van professioneel turnster Janice Kerr en Jim Zilisch. Hij doet al sinds zijn vijfde mee aan de kartsport. In 2017 werd hij de ROK-wereldkampioen in de Mini-klasse door Mercedes-aanwinst Andrea Kimi Antonelli te verslaan evenals andere bekenden uit formuleklasses onder F1, zoals Nikita Bedrin, Alex Dunne, Laurens van Hoepen, Martinius Stenshorne en James Wharton. Drie jaar later werd hij de eerste Amerikaan om de CIK-FIA Karting Academy Trophy te winnen, een prestigieuze wedstrijd waarin Charles Leclerc en Richard Verschoor ook zeges hebben gepakt. Als Zilisch zelf niet achter het stuur zit, dan is hij een coach in de kartsport.

© Connor Zilisch

Succes maar ook pech in MX-5 en Trans-Am

Na zijn succesvolle kartcarrière in Europa besloot Zilisch terug te gaan naar de Verenigde Staten, beginnend met de Mazda MX-5 Cup in 2022. Het klinkt misschien niet als de meest competitieve klasse, maar in Amerika is het een veld vol opkomend talent waarin tonnen aan dollars verdiend kunnen worden. Hij deed precies genoeg om Jared Thomas te verslaan en de titel naar zich toe te trekken, totdat een andere deelnemer tussen de twee rivalen een straf kreeg. Thomas schoof een plekje op en Zilisch moest de kampioenschapsbeker teruggeven. Een jaar later reed hij twee derde van het seizoen mee, maar desondanks won hij vaker dan wie dan ook en had hij de beste gemiddelde finish.

© Mazda MX-5 Cup

In 2023 lag de focus vooral op de Trans-Am TA2. Ook daar pakte hij de meeste zeges, maar hij verloor het kampioenschap door meermaals mechanische malleur, terwijl hij aan de leiding lag. Zilisch deed tevens als gast mee aan een TA-race en domineerde meteen vanaf de pole position. Daarnaast maakte hij nog zijn debuut in de ARCA Menards Series, het vierde niveau van NASCAR. Hij stond op het punt te winnen op Watkins Glen met een gebroken stabilisatorstang, totdat een caution roet in het eten gooide. Daardoor kon de competitie het gat dichten en dus moest hij genoegen nemen met de tweede plek, wat alsnog ontzettend knap was met een kapotte bolide.

Sterk op de ovals

Vorig jaar liet Zilisch zien dat hij iedereen niet alleen te snel af kon zijn op de 'gewone' circuits, maar ook op de ovals. Hij won de eerste vier ARCA-races waaraan hij deelnam en die werden op allerlei verschillende type ovals verreden. In de ARCA Menards Series East werd hem opnieuw een kampioenschap afgenomen. Hij won de helft van de races dat seizoen en hoefde dankzij zijn voorsprong niet beter te finishen dan zeventiende tijdens de finale op Bristol. Helaas werd Zilisch op ongelukkige wijze uitgeschakeld door de gecrashte achterblijver Logan Misuraca en dus ging de titel naar William Sawalich.

© ARCA Menards Series

Zilisch doet sportscar-veteranen versteld staan

In 2024 werd Zilisch ook ingehuurd als de endurance-coureur voor de langere wedstrijden op de IMSA WeatherTech SportsCar Championship-kalender. Hij mocht bij Era Motorsport instappen in de LMP2-klasse. Het toen zeventienjarige jochie reed bij zijn debuut in de Rolex 24 at Daytona rond als een ervaren rot en stond zijn mannetje in de strijd tegen onder meer Peugeot-fabriekscoureur Malthe Jakobsen. Hij won samen met Ryan Dalziel, Dwight Merriman en Christian Rasmussen. Daar kwam nog een zege in de volgende race bij, de 12 Hours of Sebring, samen met de twee eerstgenoemden. Zilisch mocht onder andere de stint naar de finish op zich nemen en versloeg voormalig IMSA-kampioenen Felipe Fraga en Mikkel Jensen en voormalig F1-coureur Paul di Resta. Het trio van Era Motorsport verdiende verder nog podiumposities op Indianapolis en in de Petit Le Mans op Road Atlanta.

Indrukwekkende overwinning bij Xfinity-debuut

En 2024 werd nog een specialer jaar voor Zilisch, toen hij zijn debuut mocht maken in de Xfinity Series, het tweede niveau op de NASCAR-ladder. Dat gebeurde op Watkins Glen met het team van de populaire Dale Earnhardt junior, JR Motorsports. Hij kwalificeerde zijn Camaro direct op de pole position, reed de meeste ronden aan de leiding, versloeg onder andere AJ Allmendinger en Shane van Gisbergen en pakte de overwinning. Datzelfde weekend tekende hij een contract bij Red Bull om een officiële atleet van de energiedrankfabrikant te worden. Zilisch voegde er later in het seizoen nog een aantal topvijffinishes op verschillende ovals aan toe.

© Red Bull Content Pool | Zilisch won na Watkins Glen in 2024 ook de Xfinity-race in Austin begin maart

Comeback na schade in Cup-debuut

Naast dat Zilisch voltijds de Xfinity Series doet dit jaar, mocht hij begin deze maart debuteren in de NASCAR Cup Series, dus op het hoogste niveau. Red Bull kwam voor het eerst sinds 2011 terug in de Amerikaanse stockcarklasse als hoofdsponsor om steun te leveren aan Trackhouse Racing, het team waar Zilisch voor zou rijden. Hij kwalificeerde zich op de veertiende plek en dus kwam hij in de chaos te zitten van de eerste, krappe bocht op het Circuit of the Americas, de baan waar ook de Formule 1 rijdt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij had schade aan de ophanging, maar mede dankzij een safety car-periode en het snelle reparatiewerk van Trackhouse, bleef hij in de ronde van de leider.

© Red Bull Content Pool

Zilisch moest wel van helemaal achteraan (P37) naar voren zien te komen. Gedurende de race haalde hij de ene na de andere auto in en de Red Bull-atleet deed dat zonder tijdverlies. Op indrukwekkende wijze reed hij dezelfde of zelfs snellere rondetijden dan de leiders, terwijl hij door langzamere deelnemers in het veld werd opgehouden en andere lijnen moest rijden voor inhaalacties. Halverwege de wedstrijd lag hij bijna in de top tien, toen Trackhouse-teamgenoot Daniel Suárez een paar posities voor hem spinde en het gas erop hield, waardoor hij voor een enorm rookgordijn zorgde. Zilisch kon geen kant op en crashte. Desondanks zal zijn snelheid tijdens zijn debuut nooit vergeten worden.

Had Zilisch zijn inhaalrace wel kunnen voorzetten en had hij gewonnen, dan was hij pas de tweede NASCAR Cup-debutant geweest om meteen te zegevieren in de afgelopen 62 jaar. Toevallig is mede-Red Bull-atleet Van Gisbergen die andere coureur.

Formule 2 moet niet allesbepalend zijn

Eén ding is duidelijk over Zilisch: hij is speciaal. Deze achttienjarige Amerikaan laat in elke soort kart of auto en op elk type circuit dingen zien die we normaal gesproken alleen zien bij de meest getalenteerde legendes. Denk daarbij aan een Scott Dixon, een Dale Earnhardt senior, een Lewis Hamilton, een Niki Lauda, een Max Verstappen - ontzettend snel en gecalculeerd met een groot aanpassingsvermogen en begrip van elke raceauto.

De FIA heeft de manier waarop jonge coureurs naar de Formule 1 komen veel meer gestroomlijnd. Dat is helaas ten koste gegaan van onder andere de populaire en competitieve Formule Renault 3.5 en het Europese Formule 3-kampioenschap op ons continent, en het komt sindsdien eigenlijk nooit meer voor dat een coureur vanuit een ander kampioenschap dan de FIA Formule 2 nog naar de koningsklasse komt. Coureurs als Zilisch laten echter zien dat er nog allerlei talent rondrijdt op andere plekken en het is zonde dat je genoodzaakt lijkt om F2 te doen. De eindresultaten in de Formule 2 zijn namelijk niet allesbepalend over iemands talent - kijk naar Kamui Kobayashi of meer recenter Ollie Bearman - en veel F1-coureurs die F2 hebben gedaan, zeggen ook dat de auto in de Formule 2 je niet goed voorbereidt op hoe het er in de Formule 1 aan toe gaat.

Zou Zilisch momenteel mee kunnen doen aan de Formule 1? Nee, hij rijdt niet rond in de kampioenschappen waar veel superlicentiepunten te verdienen zijn, maar dromen kan altijd en technisch gezien kan de FIA ook uitzonderingen geven. Daarnaast zou hij wel gewoon mogen testen met een auto uit 2023 of ouder.

Is een coureur pas succesvol, als deze de Formule 1 heeft bereikt? Nee, niet per se. Er zijn honderden coureurs die we als legendes van de autosport beschouwen, uit bijvoorbeeld de GT3-racerij, de rallysport, NASCAR of IndyCar, en die nooit überhaupt aan de Formule 1 hebben gedacht.

Maar zou Zilisch een kans in de Formule 1 verdienen bij bijvoorbeeld Red Bull als Red Bull-atleet of bij Cadillac als Amerikaan? Zeker weten. Zou het gaaf zijn om dit talent in de snelste auto's ter wereld zijn? Absoluut. Ben je fan van de Formule 1 en wil je je autosporthorizon verbreden? Hou Zilisch in de gaten in NASCAR of waar zijn toekomst dan ook ligt.

