Mark Webber vertelt bij Ziggo Sport erg onder de indruk te zijn van het seizoen van Max Verstappen in 2024. Volgens de manager van Oscar Piastri is de viervoudig wereldkampioen absoluut de maatstaf.

Max Verstappen maakt zich op voor de jacht op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander is al jaren de te kloppen man, en liet in 2024 zien dat hij ook in niet de beste auto de titel kan winnen. Dat zorgt echter bij velen ook direct voor vraagtekens. Als de Red Bull dit jaar direct vanaf het begin niet de beste auto is, heeft Verstappen dan wel de mogelijkheid om opnieuw voor het wereldkampioenschap te gaan.

Webber onder de indruk van Verstappen

Aan zijn vaardigheden als coureur wordt echter door weinigen getwijfeld. Zo ook niet door Mark Webber: "Max is de maatstaf", klinkt het bij Ziggo Sport. "Vorig jaar had hij echt een uitzonderlijk seizoen. Ik zat vol bewondering te kijken, want zijn auto was overduidelijk niet de beste. Brazilië was de genadeslag, dat was prachtig om te zien. Ik keek naar iedere sector en dacht: 'wauw'. Dat is waar de Formule 1 om draait, dat je zo nu en dan iemand als Max die grootse prestaties neer ziet zetten. Dat is heel speciaal om te zien", aldus de manager van Oscar Piastri.

