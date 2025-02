Carlos Sainz Jr. heeft met een rondetijd van 1:29.348 de snelste tijd tot nu toe geklokt in Bahrein tijdens de Formule 1-testdagen. De Spanjaard was in zijn Williams sneller dan Lewis Hamilton vanochtend was. Het verschil was echter een kleine drie honderdsten van een seconde. Charles Leclerc werd derde, terwijl Red Bull en McLaren zich niet bovenin lieten zien.

Nadat we vanochtend al wat onverwachte regen kregen in Bahrein, bleef het ook tijdens de middagsessie niet droog. De kans op neerslag werd door de FIA op 60 procent geschat en tijdens de eerste minuten van de sessie werden de eerste kleine druppels al gespot. Op dat moment waren er diverse coureurs op de baan, waaronder Antonelli, Bearman en Leclerc. De regen zette echter niet door en dus konden de coureurs gewoon hun normale programma hervatten. Sainz, die ook vanochtend al achter het stuur zat van de Williams, was degene die de snelste tijd van vanochtend - die van Hamilton - wist te verbeteren. Met een 1:29.366 zette hij de op dat moment snelste tijd van de testdagen neer. Red Bull ging met Lawson ook weer de baan op, nadat ze in de ochtend nog weinig hadden kunnen rijden vanwege een waterdruk-probleem aan de motor.

Artikel gaat verder onder video

Sainz zet snelste tijd scherper, Hadjar kilometervreter

Terwijl Sainz zijn snelste rondetijd nog iets scherper stelde, begon het langzaam weer te druppelen op het Bahrain International Circuit. De coureurs doken dan ook wederom naar binnen. De baan bleef echter niet lang leeg. Al snel durfden coureurs als Sainz, Antonelli, Norris, Bortoleto en Hadjar het weer aan om naar buiten te gaan op de medium band. Norris moest ook wel, want de Brit had in zijn nieuwe MCL39 nog maar een beperkt aantal meters achter zijn naam staan. Het tegenovergestelde was het geval voor Hadjar. De Racing Bulls-coureur werkte de ene na de andere ronde af en was de meest productieve coureur tijdens de middagsessie, met nog een kleine twee uur op de klok alvorens de vlag gezwaaid zou gaan worden.

Norris begint kilometers te maken

Norris wist zijn aantal gereden ronden richting het einde van de middag ook flink op te poetsen. Tijdens zijn long run op de harde band maakte hij flink wat kilometers en zette hij zeer constante rondetijden neer. Het zag er ontspannen en stabiel uit in de McLaren. Het was echter Hadjar die qua gemaakte kilometers het meest wist te imponeren. Qua rondetijd was dit Sainz, die vrijwel de hele middag bovenaan heeft gestaan, met als snelste tijd een 1:29.348. Hiermee was de Spanjaard van Williams drie honderdsten sneller dan Hamilton in de ochtend. De derde tijd kwam op naam van Leclerc, die +0.083 achter de tijd van Sainz bleef steken. Lawson klokte namens Red Bull Racing de zevende tijd.

With 60 minutes to go, we have @Carlossainz55 at the top of the timesheets!



1⃣ Sainz 📸

2⃣ Hamilton

3⃣ Leclerc#F1Testing #F1 pic.twitter.com/QSfIzzuow1 — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Antonelli gelijk aan Russell, Norris breekt snelle runs af

Antonelli eindigde de tweede testdag als vijfde en reed verrassend genoeg een vrijwel vergelijkbare tijd als teamgenoot Russell deed in de ochtendsessie. Het verschil was slechts zes duizendsten. Stroll werd zesde, gevolgd door Lawson, Doohan, Gasly en Hadjar die de top tien compleet maakten. Norris vonden we niet terug bij de snelle tijden, maar dit kwam ook omdat hij geregeld voortijdig een snelle ronde afbrak en de pits indook. Houdt McLaren de kaarten tegen de borst? De rode lantaarn was er ook op de tweede testdag voor het team van Haas.

Vrijdag laatste testdag richting nieuwe F1-seizoen

Morgen, vrijdag 28 februari, staat de derde en tevens laatste testdag op het programma op het Bahrain International Circuit. De teams krijgen dan nog één keer de kans de gewenste data te verzamelen. Verstappen zal voor Red Bull Racing de gehele dag achter het stuur zitten, aangezien hij vandaag de hele dag aan de zijlijn heeft gestaan. Hopelijk zien we morgen wat meer van de RB21 dan vandaag het geval was. De laatste testdag begint wederom om 08:00 uur (Nederlandse tijd) en eindigt om 17:00 uur. Op GPFans kun je live - van minuut tot minuut - alle ontwikkelingen volgen.

Gerelateerd