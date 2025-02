De tweede testdag voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2025 gaat zo meteen om 08:00 uur Nederlandse tijd van start. Welke coureurs komen er vandaag in actie op het Bahrain International Circuit?

De wintertestdagen in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen zijn woensdag van start gegaan. Net zoals de afgelopen jaren, krijgen de teams drie dagen achter elkaar acht uur lang de tijd om de nieuwe wagens te testen. Deze acht uur wordt verdeeld in een ochtendsessie (08:00 tot 12:00) en een middagsessie (13:00 tot 17:00). Waar de meeste teams ervoor kiezen om beide coureurs telkens een halve dag af te laten werken, kiest bijvoorbeeld Red Bull Racing ervoor om Liam Lawson en Max Verstappen een hele dag achter het stuur te zetten. Wie komen er vandaag allemaal in actie?

Coureurs in actie tijdens tweede testdag Bahrein

Ochtendsessie

McLaren: Oscar Piastri

Ferrari: Lewis Hamilton

Red Bull Racing: Liam Lawson

Mercedes: George Russell

Aston Martin: Fernando Alonso

Alpine: Pierre Gasly

Haas: Esteban Ocon

Racing Bulls: Yuki Tsunoda

Williams: Carlos Sainz

Kick Sauber: Nico Hülkenberg

Middagsessie

McLaren: Lando Norris

Ferrari: Charles Leclerc

Red Bull Racing: Liam Lawson

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Lance Stroll

Alpine: Jack Doohan

Haas: Oliver Bearman

Racing Bulls: Isack Hadjar

Williams: Carlos Sainz

Kick Sauber: Gabriel Bortoleto

