De Formule 1 is weer begonnen en het eerste kleine relletje van het jaar is alweer een feit. Het gaat om de RB21, die volgens veel mensen wel heel veel op de RB20 zou lijken en zelfs niet eens de nieuwe wagen zou zijn. Christian Horner reageert daar nu op.

Dit seizoen moet men in Milton Keynes alle zeilen bijzetten om het gat te dichten naar de concurrentie. In ieder geval zijn de door McLaren gebruikte 'flexiwings' per Barcelona verboden, iets dat koren op de molen zou kunnen zijn voor Red Bull Racing. Nog voordat we überhaupt onderweg zijn, leek deze ochtend het eerste kleine relletje van het jaar - met name op het internet - al geboren. Er kwamen na de shakedown van Red Bull met de RB21 namelijk vraagtekens of de wagen die men tot nu toe heeft laten zien wel de echte RB21 betreft.

Nieuwe auto?

Ook in de paddock klonken er geluiden dat de concurrentie zich af zou vragen wat Red Bull aan het uitspoken is. De RB21 lijkt dusdanig onveranderd ten opzichte van zijn voorganger, dat er wordt gedacht dat de Oostenrijkse formatie mogelijk pas in Australië - of zelfs Barcelona als de regels voor de achtervleugel aangepast worden - met de daadwerkelijke wagen komen. Heeft Red Bull doelbewust een rookgordijn opgeworpen of lijkt de auto simpelweg gewoon heel veel op zijn voorganger?

Horner reageert

Horner reageert nu vanuit Bahrein op de verschillende geluiden: "Nou, de RB21 lijkt ontzettend veel op de RB20, maar het zit het hem in de details. Bijna elk oppervlak en elke component op de auto is vervangen, geüpgraded, verfijnd én verbeterd. We krijgen dus de eerste indicatie van wat we allemaal hebben weten te bereiken tijdens de volgende dagen. We hopen een groter window te hebben waren we kunnen opereren en dat de auto iets voorspelbaarder is en gemakkelijker om mee te werken. We gaan het zien", zo besluit de Britse teambaas van Red Bull.

