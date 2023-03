Remy Ramjiawan

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt dat ambtenaren in Madrid plannen hebben voor een nieuw circuit, die op den duur de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya moet gaan vervangen. De Spaanse hoofdstad heeft de populariteit van de sport ook zien groeien en hoopt er dan ook van te profiteren.

De Grand Prix van Spanje wordt sinds 1991 verreden op het circuit in Barcelona, maar dat kan dus gaan veranderen. Bij het Britse Mirror vertelt Domenicali openhartig over de interesse van Madrid in het organiseren van de Formule 1-Grand Prix. Twee Spaanse Grands Prix lijkt met de interesse vanuit diverse landen een no-go en zo ziet Domenicali dat ook. De Italiaan bevestigt echter wel dat Madrid geïnteresseerd is om de thuisbasis van de sport in het land te worden.

Goed voor Formule 1

"Ze werken eraan om hier een race te houden en de Formule 1 is blij met zoveel kanshebbers, want zo worden we steeds populairder", zo vertelde de Italiaan over de interesse van Madrid. Het is niet duidelijk of de stad een circuit rondom de stad uit de grond gaat stampen of dat het hier gaat om een stratencircuit, zoals we dit ook kennen in Monaco of in Bakoe bijvoorbeeld. Het idee is nog maar net geopperd en de Spaanse hoofdstad zal met concrete plannen moeten komen om de Formule 1 te overtuigen om voor hen te kiezen. "Twee races in Spanje is natuurlijk erg moeilijk, dus we zijn blij met Barcelona die een contract heeft en waarmee we een sterke relatie hebben - maar het is waar dat Madrid een race wil, dus we zullen zien. Dit alles is goed voor de sport", zo concludeert Domencali.

Realistisch?

Mocht het plan daadwerkelijk van de grond komen, dan zou Madrid tegen de eerste race sinds 1981 kunnen aankijken. Tot dat jaar werd er namelijk ook geracet in Jarama, zo'n dertig kilometer ten noorden van Madrid. Toch is het nog maar de vraag of het een realistisch plan is. De sport breidt weliswaar de kalender uit, maar kiest tegenwoordig voor races buiten Europa.