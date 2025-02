Hoewel er aan het einde van 2024 meerdere teams waren die om de zeges konden strijden, stelt George Russell dat we op basis van de tweede helft van dat seizoen kunnen concluderen dat McLaren de torenhoge favoriet is voor beide wereldtitels in 2025.

Het nieuwe seizoen belooft razendspannend te worden, met Ferrari, Mercedes, Red Bull en McLaren die alle vier dicht bij elkaar lijken te zitten. Ferrari heeft in 2025 voor een nieuw concept gekozen, en Mercedes zal het dit jaar zonder de diensten van Lewis Hamilton moeten stellen. Red Bull moet bewijzen dat het ook zonder Adrian Newey titels kan winnen, maar bij McLaren lijkt voorlopig alles op rolletjes te lopen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren is torenhoge favoriet

Veel experts en analisten voorspellen een seizoen waarin de topteams erg dicht bij elkaar zitten, maar Russell verwacht een dominantie van McLaren. Het team wist vanaf de race in Miami in 2024 steevast om de zeges mee te strijden, wat uiteindelijk resulteerde in de constructeurstitel. Russell verwacht dat de MCL39 nóg dominanter zal zijn en ziet daarom geen spannende titelstrijd. "Als je ziet hoe dominant McLaren was in de tweede helft van 2024, dan zijn zij zonder enige twijfel de grote favorieten voor het nieuwe seizoen," verklaart hij op het F1 75-evenement.

Not long now until you all get to see W16 😁



24.02.25 🗓️ pic.twitter.com/RTnr47t7lW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 20, 2025

Gerelateerd