Het team van Red Bull Racing kende in 2024 natuurlijk een hoop problemen en het mag ergens een klein wonder heten dat Max Verstappen toch de wereldtitel wist te pakken, ondanks de minder goede wagen. Adrian Newey gaf recent aan dat hij de problemen allang aan zag komen en Christian Horner reageert daar nu op.

De problemen bij Red Bull waren groot in 2024, zo was er intern een hoop gerommel, vertrokken er de nodige mensen én was de auto simpelweg niet snel genoeg. Recent liet de naar Aston Martin vertrekkende Newey zich daarover horen: "Natuurlijk was het ook deels te danken aan McLaren en Ferrari die hun auto's ontwikkelden en heel goed werk leverden”, vertelde hij aan Auto Motor und Sport. “Maar ik denk dat Red Bull, van wat ik kon zien, de auto van '24 en de allerlaatste fases van '23 ook moeilijker begon te worden om mee te rijden. Natuurlijk kon Max dat aan. Het paste niet bij hem, maar hij kon het aan, Checo niet. Dus in '23 begonnen we ook meer verschil te zien in de prestaties van de teamgenoten, Max en Checo."

Veel eerder begonnen

Inmiddels is teambaas Horner ook geconfronteerd met de toch opmerkelijke uitspraken van de Britse topontwerper: "Ik heb die comments niet gezien, maar ik denk dat de problemen veel dieper liggen dan alleen het afgelopen jaar. Ik denk dat ze veel eerder begonnen zijn, als je heel diep in de data gaat graven. Zeker al gedurende 2023. Ik denk dat het een kwestie was van het ontrafelen ervan om te begrijpen wat de bijdragende factoren waren aan de prestaties met pieken en dalen. Daar heeft het team heel hard aan gewerkt om dat te begrijpen en aan te pakken", citeert PlanetF1 de Brit.

Begin van het seizoen

Vervolgens laat hij weten he nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet te zien: "Het team heeft heel hard gewerkt in de winter en gekeken naar de problemen met de RB20. Ik denk dat we een goede winter hebben gehad. Het team heeft zo ontzettend hard gewerkt. Volgende week gaan we de eerste indicatie krijgen of we de problemen hebben weten op te lossen. Dat lukte al tijdens het laatste gedeelte van afgelopen jaar. We gaan zien of het gelukt is om nog een stap verder te komen tijdens de eerste races."

