Liam Lawson krijgt dit seizoen de kans om zijn kunsten op het allerhoogste niveau te gaan tonen bij het team van Red Bull Racing, een plek waar voorgangers een zware tijd beleefden naast Max Verstappen. Helmut Marko doet ook weinig moeite om de druk op de Nieuw-Zeelander iets te verlagen.

Bij het team van Red Bull Racing krijgt Verstappen dit seizoen gezelschap krijgt van de jonge Lawson. Het was een welkome transfer voor het Oostenrijkse team, daar het afgelopen seizoen schrapen geblazen was met Sergio Pérez. Uiteindelijk viste men, ondanks het coureurskampioenschap van Verstappen, achter het net in de strijd bij de constructeurs. De Mexicaan liet continue grote aantallen punten liggen, waardoor Verstappen er voorin het veld vaak alleen voor stond. Na afloop van het jaar besloot de leiding om in te grijpen en Lawson door te schuiven naar het "eerste team".

Voorgangers Lawson

Hoewel Lawson ongetwijfeld over een bak talent beschikt, moet hij het dit jaar opnemen tegen de beste coureur van de afgelopen jaren. Verstappen heeft - op Carlos Sainz wellicht na - eigenlijk zijn hele loopbaan tot nu toe zijn teamgenoten op weten te eten. Met name na Daniel Ricciardo hadden jonge Red Bull-talenten het zwaar. Pierre Gasly en Alex Albon, mannen die nu toch ook geen koekenbakkers lijken te zijn, verdronken naast Verstappen en werden vroegtijdig uit de Red Bull gehaald. Het is te hopen dat Lawson wat langer de tijd gaat krijgen.

Waarschuwing aan Lawson

In aanloop naar het nieuwe seizoen blikt Marko vooruit op de aankomende testdagen en laat hij alvast weten wat hij allemaal van Lawson verwacht: "De opnamedag is op 25 februari. Daarna beginnen de officiële tests met de nieuwe auto, die ik nog niet in het echt heb gezien", vertelt hij in gesprek met OE24. Vervolgens komt hij alvast met een waarschuwing aan het adres van Lawson: "Hij moet continue punten verzamelen en Max helpen daar waar nodig. Alleen zijn best doen is niet goed genoeg."

