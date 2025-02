Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De Oostenrijker heeft tijdens de winterstop ook de diverse berichten gelezen over een mogelijke overstap van Max Verstappen en geeft bij OE24 tekst en uitleg over de status van de viervoudig wereldkampioen.

Tijdens de winterstop kwam daar het bericht dat Aston Martin mogelijk lonkt naar de diensten van Verstappen en het groene team zou daar, volgens de geruchten, één miljard pond voor overhebben. Verstappen heeft echter nog altijd een contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing bindt, maar er zouden toch wel wat twijfels bestaan over de Red Bull Ford-power unit die vanaf 2026 in de wagen ligt.

Vijfde titel op rij met Max winnen

Op de vraag of Marko denkt dat Verstappen zijn contract uitdient, reageert de Oostenrijker: "Er zijn prestatieclausules. Maar laten we ervan uitgaan dat we motorisch niet echt op achterstand zullen staan. Een achterstand van één à twee tienden is met Max te overbruggen." Verstappen toonde zich in 2024 loyaal aan Marko en er gaan geruchten dat Marko eventueel ook vertrekt zodra Verstappen de deur bij Red Bull dichtdoet: "Dat is allemaal speculatie." Marko heeft dan ook hele andere zaken aan zijn hoofd: "We willen onze vijfde wereldtitel op rij winnen, daar ligt onze volledige focus op. Dat lukte met Vettel niet."

