De Britse uitzendgemachtigde van de Formule 1, Sky Sports F1, heeft de handen ineengeslagen met het team van Audi. De partijen hebben hun krabbel onder een driejarige deal gezet, waardoor het Duitse merk de officiële sponsor van de zender zal worden.

De deal gaat per direct van kracht en sluit aan bij het F1 75-evenement dat dinsdagavond op het programma staat. De tien teams zullen daar namelijk hun kleurenschema's van de nieuwe auto's tonen. De testdagen vinden volgende week plaats en beginnen op 26 februari; het nieuwe seizoen gaat op 14 maart in Australië van start.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: volg hier de presentatie van de livery's tijdens F1 75 in de O2 Arena

Audi ziet Sky Sports F1 als ideale partner

Tony Moore, Head of Marketing bij Audi in het Verenigd Koninkrijk: "Innovatieve techniek is altijd een kenmerk van Audi geweest, met name terug te zien in onze reeks high-performance auto's. We zijn enthousiast over de lancering van onze samenwerking met Sky Sports Formula 1, het perfecte platform om 'Vorsprung durch Technik' te vieren." Ook Karin Seymour, directeur marketing bij Sky Media is blij met de deal. "F1 is uitgegroeid tot een van de snelst groeiende sporten, met een steeds diverser en meer betrokken publiek, wat leidt tot recordbrekende tv-kijkcijfers en online interactie. Als partner van Sky Sports F1 helpen we Audi om in contact te komen met deze nieuwe generatie fans en een centrale rol te spelen in de discussie."

Gerelateerd