Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 18:06

Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat Kimi Räikkönen en Fernando Alonso voor het eerst echt in de schijnwerpers stonden. Räikkönen won voor het eerst een Grand Prix in de Formule 1, terwijl Alonso voor het eerst op het podium stond. Dat gebeurde in de Grand Prix van Maleisië op Sepang International Circuit in 2003.

Vanaf de terugkeer van Renault aan het begin van 2002 had het Franse team veel vooruitgang geboekt en Alonso werd in Maleisië de jongste coureur ooit om op pole position te staan met 21 jaar en 236 dagen. Het was zijn eerste seizoen met Renault. Hij werd vergezeld door teamgenoot Jarno Trulli op de eerste startrij voor Michael Schumacher en David Coulthard. Räikkönen was acht tienden van een seconde langzamer en ving de race aan vanaf P7.

Alonso verliest door strategie

Alonso had een prima start en behield de leiding. Achter hem spinde Trulli na een tik van Schumacher die vervolgens een nieuwe neus nodig had en een drive-through penalty aan zijn broek kreeg. Coulthard viel in de tweede ronde uit door elektronische problemen. In de chaos was Räikkönen voorbijgegaan aan Rubens Barrichello en niet veel later passeerde hij ook de Sauber van Nick Heidfeld. De Fin zette de jacht in op Alonso die echter al vroeg een geplande pit stop maakte. Räikkönen maakte gebruik van zijn lichtere benzinetank om snelle rondetijden neer te zetten en na zijn eerste pit stop kwam hij voor Alonso terecht. Hij bouwde een voorsprong op van bijna veertig seconden om zo voor het eerst in de Formule 1 te winnen. Alonso verloor nog een positie tijdens de tweede geplande pit stop, op dezelfde manier als bij de eerste, aan Barrichello. De Spanjaard verbrak wel het record voor de jongste coureur op het podium in de Formule 1. Trulli spinde nogmaals in de slotfase, maar herstelde toch nog door vijfde te finishen voor Michael Schumacher. Beiden haalden Jenson Button in die in de laatste bocht een foutje maakte. Ralf Schumacher was vierde geworden in de Renault-sandwich. Heidfeld completeerde de top acht.

Waar zijn ze nu?

Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen met Renault, voordat hij voor één jaar vertrok naar McLaren Mercedes. Na wat ongelukkigere periodes bij Renault, Ferrari en McLaren Honda, nam hij een pauze van de Formule 1 om zich te focussen op het FIA World Endurance Championship en de 24 Uur van Le Mans, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. In 2021 keerde hij terug bij Alpine en sinds dit seizoen komt hij uit voor Aston Martin. Hij ligt op dit moment derde in het kampioenschap na twee podiums in Bahrein en Saoedi-Arabië.

Räikkönen bleef tot en met 2006 bij McLaren, voordat hij in 2007 wereldkampioen werd met Ferrari. Ook hij nam een pauze van twee jaar om andere autosporten uit te proberen. In het geval van The Iceman werd dat het World Rally Championship in 2010 en 2011. Vanaf 2012 keerde hij terug in de Formule 1 en dat deed hij bij Lotus. Daar kreeg hij een bonus naast zijn salaris voor elk punt dat hij scoorde. Hij behaalde veel meer punten dan verwacht, waardoor Lotus hem op een gegeven moment niet meer kon betalen. Van 2014 tot en met 2018 kwam hij weer uit voor Ferrari waar hij op Circuit of the Americas zijn laatste Grand Prix won. In zijn laatste drie seizoenen reed Räikkönen voor het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo, de renstal waar hij in 2002 zijn debuut voor maakte. Tegenwoordig rijdt hij voor de leuk af en toe in de NASCAR Cup Series met Project91, een speciaal team van Trackhouse voor legendes als Räikkönen. Hij zal aankomende zondag wederom in actie komen op het circuit in Austin.