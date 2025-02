Red Bull Racing zou volgens de winterse geruchten moeten vrezen voor een astronomisch bod van Aston Martin om Max Verstappen los te weken richting 2026. Christian Horner moet echter smakelijk lachen om wat er allemaal gezegd wordt er ontkent dat er wat speelt.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Open relatie met team

Even later hoorden we dan weer dat Adrian Newey op de achtergrond probeert te lobbyen om Verstappen bij zijn nieuwe team te krijgen en dus lijkt het ook weer niet helemaal ondenkbaar dat er wat speelt. De geruchten zouden volgens sommige journalisten serieus zijn, maar Horner laat weten dat het team een duidelijke communicatie met Verstappen hanteert: "Max heeft een hele open relatie met het team. Natuurlijk praat je dan openlijk over dingen, dat gaat zo in elke samenwerking", vertelt Horner tegenover Goodwood.

Achter gesloten deuren

De Britse teambaas vervolgt: "Hij heeft heel duidelijk gemaakt wat zijn positie is naar het team toe. Natuurlijk praat je over die dingen achter gesloten deuren. Dat is de normale gang van zaken. Elk team zal interesse in hem hebben, omdat hij een exceptioneel talent is dat we allemaal kennen. Natuurlijk staat hij dan bovenaan het lijstje bij elk team." Hij komt vervolgens met een reden waarom het Aston Martin-gerucht onzin is: "Er was een hoop rumoer. Vaak wanneer dat allemaal in het openbaar is, is het minder geloofwaardig. De serieuze dingen worden vaak achter gesloten deuren behandeld. Niet in de media."

