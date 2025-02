'Online giftigheid F1-fans blijft groeien, vooral tijdens controverses'

De Formule 1-fanbase is een stuk giftiger geworden sinds de sport in handen kwam van Liberty Media. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Buzz Radar, dat een deel van de fanbase onder de loep nam. De F1 is populair geworden op sociale media, maar dit heeft ook een keerzijde, zo blijkt nu.

De F1 is enorm gegroeid op social media sinds de overname door Liberty Media. Platforms als X (voorheen Twitter), Facebook, Instagram en TikTok worden veelvuldig gebruikt door zowel fans als coureurs en teams. De sport is toegankelijker geworden, maar dit heeft ook zijn schaduwkanten. Zo is de fanbase giftiger geworden en neemt het aantal bedreigingen en intimidaties toe. Buzz Radar, een softwarebedrijf uit Londen, analyseerde 100 miljoen social media-posts met betrekking tot de Formule 1 over een periode van 10 jaar en concludeerde dat de toxiciteit enorm is toegenomen.

Buzz Radar analyseerde niet alleen berichten die door fans werden geplaatst, maar ook reacties op berichten van officiële accounts, zoals die van de FIA, Pirelli en Max Verstappen in 2021. In totaal werden er 100 miljoen posts geanalyseerd en daaruit blijkt dat maar liefst 80 procent van alle toxiciteit voortkomt uit rivaliteiten tussen rijders en teams, evenals controversiële race-incidenten.

Verstappen wijst naar idioten op sociale media

Verstappen zelf zei vorig jaar al dat hij niet zo'n fan is van social media. "Mensen maken het altijd veel erger op social media. Er zijn veel idioten op dat platform die altijd iets te zeggen hebben, iets om over te klagen", zo zei hij destijds op de Red Bull's Talking Bull-podcast. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem erkent dat er een probleem is met online misbruik en intimidatie binnen de sport. Hij heeft dan ook een campagne gelanceerd om dit aan te pakken en krijgt daarbij steun van de Europese Commissie. "Het is bemoedigend om te zien dat meer federaties anti-misbruikmaatregelen aannemen, maar deze bevindingen tonen aan dat de schaal van misbruik blijft groeien", zo zei hij tijdens de FIA Officials Summit in Madrid.

FIA wil samenwerken met sociale mediaplatforms

De FIA wil dan ook gaan samenwerken met social mediaplatforms om schadelijke inhoud te verwijderen en gebruikers te identificeren die zich schuldig maken aan misbruik of intimidatie. "We moeten samenwerken met deze platforms om schadelijke inhoud te verwijderen en gebruikers te identificeren die zich schuldig maken aan misbruik of intimidatie", aldus Ben Sulayem. Buzz Radar verwacht dat toxiciteit nog verder zal toenemen in de komende jaren en roept dan ook teams, coureurs en bestuursorganen op om proactief te handelen.