De advocaat van de familie van Michael Schumacher waarschuwt dat het waarschijnlijk nog niet gedaan is na de uitspraak van een Duitse rechtbank. Het gaat om een afpersingszaak waarbij verdachten nu celstraffen hebben gekregen, maar de advocaat wil mogelijk in beroep.

Meer dan elf jaar geleden raakte de zevenvoudig F1-kampioen zwaargewond, toen hij een ongeluk meemaakte tijdens het skiën in de Franse Alpen. De familie van Schumacher houdt zijn medische toestand privé, iets waar drie mensen misbruik van wilden maken: zijn voormalig beveiliger Markus Fritsche, diens vriend Yilmaz Tozturkan en Daniel Lins, de zoon van de Tozturkan. Ze eisten 15 miljoen euro en dreigden 900 foto's en 583 filmpjes van Schumacher openbaar te maken, beelden waarop mogelijk te zien is hoe het momenteel met hem gaat, als ze het geld niet kregen.

Mogelijk in beroep

Tozturkan had een bekentenis afgelegd en betuigde spijt van zijn "walgelijke" acties en de "hoofdpijn" die hij de familie Schumacher had bezorgd. De nachtclubuitsmijter heeft van de rechtbank een celstraf van drie jaar gekregen voor zware afpersing, waarvan twee jaar voorwaardelijk. In tegenstelling tot Tozturkan ontkende Fritsche zijn betrokkenheid, maar volgens de rechtbank waren er genoeg bewijzen om hem te veroordelen van medeplichtigheid van afpersing evenals de schending van de privésfeer van Schumacher, en dus kreeg Fritsche dezelfde straf. De rol van Lins was het aanmaken van een ontraceerbaar e-mailadres, zodat ze contact konden leggen met de familie Schumacher. Hij heeft zes maanden voorwaardelijke straf gekregen.

Volgens advocaat Thilo Damm zijn de straffen te "mild" en liet via de media weten dat de familie Schumacher daarom mogelijk in beroep gaat. "We zijn het niet met alles eens wat de rechtbank heeft gezegd. Je kunt er zeker van zijn dat we alle juridische mogelijkheden die we hebben, zullen uitputten. We weten niet waar de verdwenen harde schijf is ... dus er is een mogelijkheid van een andere bedreiging via de achterdeur", zei de Duitser die waarschuwt dat er dus nog bewijsmateriaal mist.

