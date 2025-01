Aston Martin heeft wederom een ingenieur aangetrokken van een ander Formule 1-team. Gary Gannon is de nieuwste aanwinst van het team uit Silverstone, zo meldt Autosport, na tien jaar bij Haas waar hij onder andere samenwerkte met Nico Hülkenberg en Mick Schumacher.

Gannon, die sinds 2023 de race engineer van Hülkenberg was, is net als de Duitser aan het einde van 2024 vertrokken van Haas, maar volgde hem niet naar Kick Sauber. In 2015, het jaar voordat Haas op de grid verscheen maar wel al aan de ontwikkeling van de auto startte, begon zijn Formule 1-carrière. Hij werkte voornamelijk nauw samen met Romain Grosjean, die veel jaren doorbracht bij Haas sinds het begin van het team in 2016. Na het vertrek van de Fransman aan het einde van 2020 werd Mick Schumacher zijn nieuwe partner. Schumacher hield het echter maar twee seizoenen vol in de Formule 1 in de slechtste jaren van Haas, met als gevolg dat Nico Hülkenberg werd aangetrokken in 2023 als stabiele veteraan, en zodoende werden The Hulk en Gannon voor de afgelopen twee seizoenen een team.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe race engineer Stroll of Alonso?

Autosport weet te welden dat Gannon deze week is begonnen bij Aston Martin in een soortgelijke rol, maar weet niet te specificeren of hij Lance Stroll of Fernando Alonso zal gaan vergezellen. Wat wel een feit is, is dat de Britse Gannon voor zijn tijd in de F1 al veel ervaring opdeed met Honda - hij werkte meerdere jaren als Honda ingenieur in het toen geheten CART. In 2026 wordt Aston Martin de nieuwe, enige klant van Honda, waardoor de ploeg een heus fabrieksteam wordt. De band van Gannon met Honda zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in het aantrekken van de Brit, maar men zal nog moeten wachten op zijn officiële positie.

Gerelateerd