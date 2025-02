In de Formule 1 kent men Dr. Helmut Marko als een van de hardste personen in de sport, maar Gijs van Lennep, die samen met Dr. Marko de 24 Uur van Le Mans in 1971, zegt dat de Oostenrijker een van zijn beste vrienden is gebleven door de jaren heen.

Van Lennep, die werd uitgeroepen tot de beste Nederlandse coureur van de twintigste eeuw, won in 1971 samen met Dr. Marko de legendarische race in Frankrijk met een van de meest iconische auto's in de geschiedenis van motorsport - de Porsche 917K in de Martini-kleuren. "Hij was een geweldige rijder," herinnert Van Lennep bij Langs de Vangrails op Ziggo Sport. "Hij was hier en daar net iets sneller dan ik. Maar dat was oké. Daarom heb ik in de training met die auto één rondje extra gereden, wat ik kon het niet hebben." Van Lennep en Marko zetten in 1971 een nieuw afstandsrecord in de 24 Uur van Le Mans, en dit record zou in 2010 pas weer worden verbroken. Het duo reed gemiddeld - dus inclusief de vele en lange pitstops uit die tijd - 222 kilometer per uur in de Porsche.

Artikel gaat verder onder video

Een van de beste maten die ik had

"Hij was een superteamgenoot," gaat de inmiddels 82-jarige Van Lennep verder over Dr. Marko. "In onze tijd samen hebben we verschillende wedstrijden heel goed gereden. Ik heb hem vorig jaar nog op de Grand Prix gezien. Maar hij heeft nooit tijd! Die mannen zijn zo druk. Die hebben gewoon geen tijd. 'Hé Gijs, hoe is het? Gaat het goed? Ja. Nou, we zien elkaar nog.' Dat is Formule 1." De Nederlander legde uit dat het erg ongewoon was om vrienden te maken op het hoogste niveau van motorsport, maar bouwde toch een sterke relatie op met de Oostenrijker, die decennia later de mentor van Max Verstappen zou worden. "Hij was een van de beste maten die ik had, hoor. Want in de Formule 1 [had je] zeker niet [vrienden], maar ook in de sportwagen racerij niet. Dat waren vaak de zelfden, trouwens. Daar had je minder goede maten. Maar echte vrienden, nee, die hou je er niet van over."

Gerelateerd