De FIA maakte maandagavond de lokale starttijden voor alle races van het aanstaande Formule 1-seizoen bekend. Maar hoe laat gaan dan in Nederland de lichten uit? We zetten het op een rijtje.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij. Eind deze maand worden de testdagen in Bahrein afgewerkt, waarna het tijd is voor het eerste raceweekend in Australië. Inmiddels is ook bekend hoe laat alle kwalificaties, sprintraces en Grands Prix verreden zullen gaan worden. Op maandagavond maakte de FIA de lokale tijden bekend. We zetten op een rijtje hoe laat je voor iedere race in Nederland voor de televisie moet zitten.

Starttijden Formule 1-seizoen 2025 Nederlandse tijd

Grand Prix van Australië

Kwalificatie: 06:00 uur

Race: 05:00 uur

Grand Prix van China

Sprintrace: 04:00

Kwalificatie: 08:00 uur

Race: 08:00 uur

Grand Prix van Japan

Kwalificatie: 08:00 uur

Race: 07:00 uur

Grand Prix van Bahrein

Kwalificatie: 18:00 uur

Race: 17:00 uur

Grand Prix van Saudi-Arabië

Kwalificatie: 19:00 uur

Race: 19:00 uur

Grand Prix van Miami Sprintrace: 18:00

Kwalificatie: 22:00 uur

Race: 22:00 uur

Grand Prix van Emilia-Romagna

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Monaco

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Spanje

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Canada

Kwalificatie: 22:00 uur

Race: 20:00 uur

Grand Prix van Oostenrijk

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Groot-Brittannië

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 16:00 uur

Grand Prix van België

Sprintrace: 12:00 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Hongarije

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Nederland

Kwalificatie: 15:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Italië

Kwalificatie: 16:00 uur

Race: 15:00 uur

Grand Prix van Azerbeidzjan

Kwalificatie: 14:00 uur

Race: 13:00 uur

Grand Prix van Singapore

Kwalificatie: 15:00 uur

Race: 14:00 uur

Grand Prix van de Verenigde Staten

Sprintrace: 19:00 uur

Kwalificatie: 23:00 uur

Race: 21:00 uur

Grand Prix van Mexico

Kwalificatie: 23:00 uur

Race: 21:00 uur

Grand Prix van Brazilië

Sprintrace: 15:00 uur

Kwalificatie: 19:00 uur

Race: 18:00 uur

Grand Prix van Las Vegas

Kwalificatie: 05:00 uur

Race: 05:00 uur

Grand Prix van Qatar

Sprintrace: 15:00 uur

Kwalificatie: 19:00 uur

Race: 17:00 uur

Grand Prix van Abu Dhabi

Kwalificatie: 15:00 uur

Race: 14:00 uur

