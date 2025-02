Jos Verstappen heeft zichzelf helemaal gevonden in de rallywereld en de vader van Max Verstappen is ook dit jaar weer van plan om een hoop te ondernemen in die tak van de autosport. Eén van de bekendste rally's, de Dakar, daar lijkt hij echter wat minder interesse in te hebben.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook dit jaar wil enthousiast doorgaat.

Blij met rallysport

In gesprek met Verstappen.com gaat de voormalig Formule 1-coureur wat dieper in op zijn liefde voor de bijzondere tak van racen: "Ik ben blij dat ik de rallysport gevonden heb, waardoor ik weer een enorme drive heb en een doel voor ogen. En ik vind het waanzinnig om te doen, en het is niet alleen het rijden maar ook de communicatie met je copiloot. Ik denk dat wij een heel goede band hebben en dat merk je dan ook in de auto. We kunnen alles tegen elkaar zeggen, we zijn beide heel gedreven en we zijn eerlijk naar elkaar toe. Dat is belangrijk.”

Plannen en Dakar

Hij bespreekt vervolgens zijn plannen: "Dit jaar heb ik negentien of twintig wedstrijden gepland, alle BRC’s, we gaan alle ERC’s doen, Rallye International du Valais, en een historische rally in Zweden. En wat we ook nog gaan doen is de East African Safari Classic Rally met de Porsche. We hebben een waanzinnig mooi programma.” Aan het einde van het interview wordt er nog even kort gepraat over de Dakar Rally, is dat ooit een optie voor Verstappen senior? "Ik moet zeggen, iedere keer als ik het zie vind ik het wel mooi, maar ik denk niet dat het voor mij is weggelegd.”

