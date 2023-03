Vincent Bruins

Woensdag 22 maart 2023 06:58

George Russell heeft de FIA opgeroepen voortaan gezond verstand te moeten gebruiken bij het bestraffen van Formule 1-coureurs na het drama rondom het laatste plekje op het podium in de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Fernando Alonso ving de race op Jeddah Corniche Circuit aan vanaf de voorste rij naast Sergio Pérez die de pole position had. De Spanjaard kwam goed weg bij de start en reed in de openingsfase even aan de leiding. Hij kreeg echter een straf van vijf seconden, omdat hij iets teveel naar links stond op de grid. Uiteindelijk zou hij door die straf geen positie verliezen. Hij was toen al door Pérez teruggepakt. De Aston Martin-coureur werd halverwege de race ingehaald door Max Verstappen na de Safety Car-periode die was veroorzaakt door zijn teamgenoot Lance Stroll. Alonso kwam als derde over de streep.

Overtreding bij de straf

Na de Grand Prix in Djedda kreeg Alonso een straf van tien seconden, omdat die eerdere straf van vijf seconden niet goed uitgevoerd zou zijn. De krik aan de achterkant raakte namelijk de AMR23-bolide aan, maar de auto werd toen nog niet opgetild. Russell kreeg de promotie naar de derde plaats, nadat de podiumceremonies al geweest waren, en liep vervolgens door de paddock met de trofee in zijn handen die hij van Alonso had gekregen. De Mercedes-coureur moest deze echter alweer gauw inleveren. Aston Martin ging in protest en kreeg haar gelijk. Alonso behaalde zo alsnog de honderdste podium uit zijn Formule 1-carrière.

Straffen te streng

"Ik heb het gevoel dat sommige van deze straffen een beetje te extreem zijn geweest," vertelde Russell na afloop van het drama. "Ik denk dat er een beetje gezond verstand aan de dag moet worden gelegd. Volgens mij stond hij [Alonso] een beetje naar links [op de grid]... maar hij heeft hier niets mee gewonnen. Misschien is een straf van vijf seconden dan te veel. En dan met betrekking tot zijn pit stop... een straf van tien seconden is in zo'n geval echt te extreem."