Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 maart 2023 17:04 - Laatste update: 17:05

Fernando Alonso nam George Russell na afloop van het raceweekend in Saoedi-Arabië op hilarische wijze te grazen via Twitter. De Britse coureur reageert op zijn beurt nu weer op sympathieke wijze op de Tweet van de Spanjaard.

Alonso zal zondagavond in Djedda toch een achtbaan aan emoties hebben beleefd. De Spanjaard mocht naar het podium om de bokaal voor de derde plek op te halen, maar zag na afloop ineens zijn P3 in rook opgaan toen de FIA besloot hem op een tijdstraf van tien seconden te trakteren wegens het niet correct uitvoeren van zijn tijdstraf die hij bij de start van de race opliep. Enkele uren na de race mocht de tweevoudig wereldkampioen echter alsnog juichen.

Russell reageert op Alonso

De beslissing werd namelijk door de wedstrijdleiding teruggedraaid, waardoor niet Russell maar Alonso toch de beker mee naar huis mag nemen. Russell had inmiddels echter al een bericht de wereld in geslingerd om zijn podium te vieren. In het bericht reageerde hij overigens wel bijzonder sportief op zijn 'onverdiende' podium. Dat bleek overigens geen reden voor Alonso om de Brit niet voor de gek te houden met een speciale foto. Dit keer is het echter de beurt aan Russell, die opnieuw uiterst sportief reageert op de reactie van zijn collega. "Tot de volgende keer amigo", schrijft de Brit.