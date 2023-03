Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 19:12

Het is alarmfase één voor alles en iedereen dat Ferrari een warm hart toedraagt. De Maranello-formatie kwam tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië totaal niet uit de verf en moest het doen met slechts een zesde en zevende positie. Fred Vasseur trekt aan de bel en weet dat er een hoop werk aan de winkel is voor zijn team.

De eerste twee races van het seizoen zijn voor Ferrari een forse domper. Zoals ook in 2022 vaker bleek, was de rode bolidemet name sterk op die zaterdag in de kwalificatie. Hoewel het in Bahrein qua snelheid nog niet eens zo slecht ging, moest de gifbeker maar weer eens leeg voor Charles Leclerc. De Monegask leek op weg naar zijn eerste podium van het seizoen, maar voelde het vermogen in zijn rode bolide ineens verdwijnen, waardoor het einde oefening was voor Leclerc en hij dus een podiumplek achter Max Verstappen en Sergio Pérez in rook zag opgaan.

Artikel gaat verder onder video

Juiste weg ingeslagen

In Djedda ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Daar waar men in de media toch veelvuldig Ferrari noemde als één van de kanshebbers voor de tweede Grand Prix van het seizoen, was het Italiaanse team eigenlijk nergens te bekennen. "Door het uitvallen van Verstappen was het moeilijk om in te schatten wat precies het verschil was met Red Bull, maar ik denk dat we ten opzichte van Mercedes en Aston Martin een stap voorwaarts hebben gezet. Wij waren slechts een tiende van pole-position verwijderd, zij drie- of vier tienden geloof ik. Ik denk dus dat we met de ontwikkeling de juiste weg in zijn geslagen", citeert Motorsport.com de nog enigszins positieve Vasseur.

Niet bullshitten

Toch klinkt het even later een stuk minder positief. Vasseur eist antwoorden van zijn team. "We moeten onszelf niet bullshitten. We moeten iets veranderen. We moeten actie ondernemen. Het helpt niet om er alleen over te praten. Voor mij is het duidelijk: er zit voldoende potentie in de auto. We komen alleen te kort op Red Bull omdat we niet ieder weekend het maximale uit de auto halen. De potentie is er, alleen moeten we dit de rest van het weekend nog gebruiken. Dat hebben we in Djedda niet gedaan", besluit de Fransman.