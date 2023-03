Vincent Bruins

19 maart 2023

Max Verstappen viel gisteren in het tweede gedeelte van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië stil. Hij zal de Formule 1-race in Djedda aan moeten vangen vanaf de vijftiende positie. Toch denkt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner dat hij nog steeds een goed resultaat kan boeken in het koninkrijk.

Verstappen was in elke vrije training het snelst dit weekend en iedereen verwachtte eigenlijk wel dat hij de pole position zou behalen. Het leek erop dat een motorisch probleem roet in het eten had gegooid, maar uiteindelijk bleek de aandrijfas kapot te zijn gegaan. Dat bevestigde Horner na afloop van de kwalificatie.

Versnellingsbakwissels op planning

"Het was de aandrijfas aan de rechterkant," vertelde de 49-jarige. "Uiteraard moeten we begrijpen wat precies de oorzaak van dat probleem is. Er was geen enkele aanwijzing dat dit een probleem zou worden dit weekend." De Brit verklaarde vervolgens de versnellingsbakwissels in beide RB19-bolides: "Het wisselen van de versnellingsbakken stond al op de planning. Er was niet een of ander probleem dat ertoe heeft geleid dat we de wissels hebben gedaan. Die kapotte aandrijfas stond natuurlijk niet op de planning."

Saoedi-Arabië is niet Monaco

"Dit is niet Monaco, nee," reageerde Horner op de opmerking dat er genoeg mogelijkheden zijn om in te halen op Jeddah Corniche Circuit, ondanks dat het een stratencircuit is. "We hebben een ontzettend snelle auto en we moeten die eerste ronden zien te overleven. Daarna moeten we in een ritme komen en een goede strategie hebben om zoveel mogelijk posities goed te maken." Leclerc zal als twaalfde starten en Verstappen als vijftiende. "Het belooft een ontzettend spannende Grand Prix te worden met die twee die door het veld zullen komen," sloot de teambaas af.