Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 18 maart 2023 19:08 - Laatste update: 22:32

Max Verstappen zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf de vijftiende plek moeten aftrappen, als gevolg van een technisch probleem tijdens de kwalificatie. De Nederlander blijft ondanks de problemen optimistisch en geeft de moed niet op.

Verstappen werd voorafgaand aan de kwalificatie in Saoedi-Arabië gezien als de favoriet voor pole position. De snelheid zat er het hele weekend goed in en de Nederlander had iedere sessie dan ook een mooie voorsprong op de rest van het veld. De Red Bull-coureur was nog bezig met zijn eerste getimede ronde van de tweede kwalificatiesessie, toen het plotseling mis ging. De regerend wereldkampioen reed met enige moeite terug naar de pits en zag zijn kwalificatie hiermee eindigen. "Aandrijfas gebroken, dus dan houdt het op", verklaart Verstappen na afloop tegenover Viaplay. Toch blijft de Limburger lachen. "Je kan er niets anders van maken nu. Nu moet je het gewoon accepteren en er morgen proberen het beste van te maken."

"Uitkomen bocht tien toen zat je al een tijdje vol gas, opeens verlies je rechtsachter de aandrijfas", vervolgt hij. Verstappen verwacht niet dat er een correlatie is tussen de nieuwe versnellingsbak en de problemen met de aandrijfas. "Normaal gezien niet, maar dat is moeilijk te zeggen op dit moment." Gevraagd of hij al met Red Bull heeft gesproken over de problemen, antwoordt de regerend wereldkampioen: "Ik weet alleen dat het dat was. Nu moeten we de auto natuurlijk uit elkaar halen en proberen de oorzaak te vinden."

Verstappen blijft positief

Hoewel het een grote domper is voor Verstappen, blijft hij positief. "Het is niet iets waar ik me zorgen om maak, maar het mag natuurlijk niet gebeuren", benadrukt hij. "Dus we moeten wel even gaan analyseren waarom het wel is gebeurd." De Red Bull-coureur moet aankomende zondag vanaf de vijftiende plek starten, maar heeft vorig jaar op Spa-Francorchamps al bewezen dat hij in staat is om na een inhaalrace een goed resultaat uit het vuur te slepen. Gevraagd of hij dat kunstje dit weekend kan herhalen zegt hij: "Niks is onmogelijk. Ik denk dat de snelheid er wel goed inzit, dus dat is natuurlijk wel positief. Alleen ik denk wel dat het op dit circuit iets lastiger is dan op Spa om in te halen en niet te veel tijd te verliezen met de voorste groep."

"Je weet het nooit. Uiteindelijk is het een lang kampioenschap en je moet altijd proberen om punten te scoren." Al met al staat de tweevoudig wereldkampioen nog relaxt in het vierkantje. "Ik kan er niets anders van maken. Proberen gewoon nu naar morgen te kijken en hopelijk dat we daar weer mooie punten kunnen pakken. Een overwinning is natuurlijk lastig, maar we geven nooit op."