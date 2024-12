Honda doet belofte aan Red Bull en Verstappen, 'F1 naar Zuid-Afrika in 2027' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het F1-seizoen van 2024 zit erop en dus kunnen we alvast vooruitblikken op volgend jaar. Red Bull Racing zal voor de laatste keer meedoen in samenwerking met motorleverancier Honda, voordat de Ford-power unit achter Max Verstappen wordt gemonteerd. Honda heeft een belofte gedaan aan de energiedrankfabrikant in aanloop naar 2025. Wie we volgend jaar niet gaan zien is Valtteri Bottas. Hij is alvast aan zijn vakantie begonnen, al verloopt het niet geheel vlekkeloos. Het doek gaat mogelijk ook vallen voor Sergio Pérez en wie dan de teamgenoot van Verstappen wordt, is nog niet bekend. Liam Lawson weet dat het een uitdagende taak zal worden. Verder zorgen Haas en Esteban Ocon voor een unicum in de Formule 1 en wordt alles op alles gezet voor een Grand Prix in Afrika.

Honda doet belofte aan Red Bull en Verstappen richting 2025

Honda en Red Bull Racing zagen ook in 2024 weer een titel in de prijzenkast verschijnen, dit keer het kampioenschap bij de coureurs met Max Verstappen. De Japanse motorleverancier doet echter een belofte aan Red Bull en de Nederlander richting 2025. In gesprek met AS-Web stelt Yasuharu Watanabe, de president, dat het team met een sterke motor terug gaat slaan in 2025 en allebei de kampioenschappen gaat winnen. "Ik heb Horner [teambaas Red Bull] beloofd dat we volgend jaar zeker de constructeurstitel terug zouden pakken. In 2025, het laatste jaar van onze samenwerking, zullen we eindigen met twee titels, waaronder het rijderskampioenschap." Lees hier het hele artikel over Honda die een belofte doet aan Red Bull en Verstappen.

Boete voor Bottas: Finse coureur aan de kant gezet door Amerikaanse politie

Valtteri Bottas heeft richting 2025 geen stoeltje op de grid weten te bemachtigen en het lijkt erop dat we de Finse coureur in de toekomst niet meer in de Formule 1 zullen gaan zien. Inmiddels is de voormalig Sauber-coureur dus begonnen aan zijn voorlopige pensioen en dat doet hij door vakantie te vieren met vriendin Tiffany Cromwell. Het begin van hun vakantie is echter niet helemaal vlekkeloos verlopen, want het tweetal kwam in aanraking met een agent. De Finse coureur leek namelijk even vergeten te zijn dat hij niet aanwezig was op een Formule 1-circuit, maar op de openbare weg. De politie van Californië had het in de smiezen en dirigeerde de voormalig Mercedes-rijder om naar de kant te gaan. Bottas en Cromwell konden de lol er wel van inzien. Laatstgenoemde filmde het moment en eerstgenoemde gooide het filmpje vervolgens op Instagram. Lees hier het hele artikel over Valtteri Bottas die is aangehouden door de politie.

Lawson over voormalige teamgenoten Verstappen: 'Weet niet hoe zij zich toen voelden'

Liam Lawson, die als favoriet wordt gezien om in 2025 het stoeltje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing over te nemen en teamgenoot van Max Verstappen te worden, heeft zich uitgesproken over de vorige teamgenoten van de Nederlander en de kans die hij mogelijk gaat krijgen. In gesprek met PlanetF1 wordt Lawson er direct op gewezen dat voorgaande jonge teamgenoten al snel werden vervangen bij Red Bull. Hierbij wordt gedoeld op Pierre Gasly en Alexander Albon. "Ik weet niet hoe zij zich voelden toen ze bij Red Bull zaten. Je kunt er altijd als outsider naar kijken en gissen naar hoe zij zich voelden, maar ik weet niet hoe het voor hen was." Lawson hoopt vooral dat hijzelf, Red Bull, maar vooral de buitenwereld realistisch kijkt naar zijn eerste jaar en doel voor 2025. "Ik denk dat iedereen realistisch moet zijn, als ze het tegen Max opnemen. Je moet beseffen dat hij de snelste coureur op de grid is op het moment, en dat je die gozer niet met een halve seconde verschil gaat verslaan in de kwalificatie." Lees hier het hele artikel over Liam Lawson die ingaat op de oud-ploegmaten van Max Verstappen.

Wurz gaat in op 'stomme idioten'-opmerking Verstappen: "We zijn rolmodellen"

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Max Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Oscar Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar. De FIA besloot hem echter niet te bestraffen voor de belediging. Volgens Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, is het verstandig dat men Verstappen dit keer uit de wind heeft gehouden om de boel niet weer te laten escaleren: "Je moet hem gewoon met rust laten en de tijd geven. Dan zegt hij uiteindelijk ook samen te willen werken in het belang van het publiek." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen richting de stewards.

Haas en Ocon zorgen voor unicum in F1: Laura Müller eerste vrouwelijke race-engineer ooit

Esteban Ocon heeft de overstap gemaakt van Alpine naar Haas na het Formule 1-seizoen van 2024. De Amerikaanse renstal zorgt samen met de Franse coureur voor een unicum in de koningsklasse van de autosport. Laura Müller wordt namelijk de eerste vrouwelijke race-engineer ooit. Müller studeerde automotive engineering op de technische universiteit van München en werkte als engineer bij Josef Kaufmann Racing in de Formule Renault en bij Phoenix Racing in de GT-racerij. Ze ging vervolgens aan de slag met Sophia Flörsch in de DTM en met prototype-team DKR Engineering. Vanaf 2022 was ze actief als performance engineer bij Haas, maar naar verluidt heeft ze de promotie gekregen tot race-engineer voor het F1-seizoen van 2025. Lees hier het hele artikel over de nieuwe race-engineer van Esteban Ocon bij Haas.

'Kyalami gaat promotor aankondigen voor organiseren F1-race in 2027'

Als het aan de minister van sport, cultuur en kunst van Zuid-Afrika ligt, krijgt het land een Grand Prix van de Formule 1 in 2027. Gayton McKenzie is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren en geeft een update over de werkzaamheden bij Kyalami. "Dit is waar we momenteel staan en het is voor het eerst dat mensen dit horen", begon McKenzie in een interview met SuperSport. "We gaan volgende week een comité aankondigen. Dit comité zal dan een promotor uitkiezen die de Formule 1-race zal organiseren. De race gaat echt gebeuren op Kyalami. En Kyalami doet wat nodig is. Toby Venter en Willie Venter doen het geweldig om Kyalami aan de eisen van de Formule 1 te laten voldoen. Daar hebben zij het geld voor." Lees hier het hele artikel over de Grand Prix van Zuid-Afrika.

