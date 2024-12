Liam Lawson, die als favoriet wordt gezien om in 2025 het stoeltje van Sergio Perez bij Red Bull Racing over te nemen en teamgenoot van Max Verstappen te worden, heeft zich uitgesproken over de vorige teamgenoten van de Nederlander en de kans die hij mogelijk gaat krijgen.

In gesprek met PlanetF1 wordt Lawson er direct op gewezen dat voorgaande jonge teamgenoten al snel werden vervangen bij Red Bull. Hierbij wordt gedoeld op Pierre Gasly en Alexander Albon. "Ik weet niet hoe zij zich voelden toen ze bij Red Bull zaten. Je kunt er altijd als outsider naar kijken en gissen naar hoe zij zich voelden, maar ik weet niet hoe het voor hen was." Lawson hoopt vooral dat hijzelf, Red Bull, maar vooral de buitenwereld realistisch kijkt naar zijn eerste jaar en doel voor 2025. "Ik denk dat iedereen realistisch moet zijn, als ze het tegen Max opnemen. Je moet beseffen dat hij de snelste coureur op de grid is op het moment, en dat je die gozer niet met een halve seconde verschil gaat verslaan in de kwalificatie. Dat gaat gewoon niet gebeuren."

Lawson ziet teamgenoot Verstappen bij Red Bull niet als risico

Lawson weet echter van zichzelf dat hij het niet als een risico voor zijn carrière ziet, maar als goede leerervaring. "Ik zie het eerder als een kans om te leren van de allerbeste. Voor mij zou het een mooie kans zijn om het op te nemen tegen degene die al vier wereldtitels heeft gepakt. Hij zit al heel lang in die auto. Die auto wordt niet om hem heen ontwikkeld, maar hij vormt wel een groot onderdeel bij de ontwikkeling van de auto, en hij kent de auto als geen ander."

Lawson wil graag data Verstappen nog meer bekijken

Volgens Lawson is het ook een goede kans om de data van Verstappen, die hij nu ook al in kan zien als coureur van Visa Cash App RB, nog uitgebreider te bekijken en te vergelijken met dezelfde auto als waar hij in rijdt. "Je kan op de data ook zien hoe hij de auto bestuurt. Als je de data bekijkt, die hij aanlevert, is het heel opwindend om zijn teamgenoot te kunnen zijn, van hem te kunnen leren, en al die data tot je beschikking te hebben. Mocht die kans zich aanbieden in de toekomst."

