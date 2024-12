Formule 1-coureurs rijden natuurlijk in het snelste circus ter wereld met snelheden van dik in de 300 kilometer per uur. Toch is het niet slim om dat gedrag mee naar de openbare weg te nemen. Valtteri Bottas bleek dat én het feit dat hij officieel geen Formule 1-rijder meer is te vergeten en werd aangehouden door de politie.

Bottas heeft richting 2025 geen stoeltje op de grid weten te bemachtigen en het lijkt erop dat we de Finse coureur in de toekomst niet meer in de Formule 1 zullen gaan zien. Inmiddels is de voormalig Sauber-coureur dus begonnen aan zijn voorlopige pensioen en dat doet hij door vakantie te vieren met vriendin Tiffany Cromwell. Het begin van hun vakantie is echter niet helemaal vlekkeloos verlopen, want het tweetal kwam in aanraking met een agent.

Artikel gaat verder onder video

Boete voor Bottas

De Finse coureur leek namelijk even vergeten te zijn dat hij niet aanwezig was op een Formule 1-circuit, maar op de openbare weg. De politie van Californië had het in de smiezen en dirigeerde de voormalig Mercedes-rijder om naar de kant te gaan. Bottas en Cromwell konden de lol er wel van inzien. Laatstgenoemde filmde het moment en eerstgenoemde gooide het filmpje vervolgens op Instagram. Hoeveel de boete precies bedraagt, dat krijgen we helaas niet te weten.

Gerelateerd