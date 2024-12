Honda en Red Bull Racing zagen ook in 2024 weer een titel in de prijzenkast verschijnen, dit keer het kampioenschap bij de coureurs met Max Verstappen. De Japanse motorleverancier doet echter een belofte aan Red Bull en de Nederlander richting 2025.

Honda en Red Bull hebben een succesvolle samenwerking achter de rug tot nu toe. In 2021 werden de partijen bij de coureurs kampioen met Verstappen, terwijl in 2022 en 2023 er op dominante wijze in allebei de kampioenschappen een titel werd gewonnen. In 2024 ging het wat minder, maar leverde de samenwerking wel weer een kampioenschap op bij de coureurs. Daarnaast bleek de motor van Honda voor het zoveelste jaar op rij erg betrouwbaar te zijn. Het jaar 2025 gaat het laatste jaar zijn dat de twee partijen samenwerken, want in 2026 gaat Honda een samenwerking aan met Aston Martin. Honda wil er een speciaal jaar van maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de huidige grid voor het F3-seizoen 2025: Van Hoepen keert terug voor tweede seizoen

Honda doet belofte aan Verstappen en Red Bull

In gesprek met AS-Web stelt Yasuharu Watanabe, de president, dat het team met een sterke motor terug gaat slaan in 2025 en allebei de kampioenschappen gaat winnen. “Ik heb Horner [teambaas Red Bull] beloofd dat we volgend jaar zeker de constructeurstitel terug zouden pakken. In 2025, het laatste jaar van onze samenwerking, zullen we eindigen met twee titels, waaronder het rijderskampioenschap.”

Gerelateerd