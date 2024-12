Max Verstappen haalde het afgelopen weekend weer de woede van een aantal mensen op zijn hals met zijn opmerking richting de stewards. Grand Prix Drivers' Association-voorzitter Alexander Wurz behandelt de situatie van de Nederlander en neemt het voor hem op.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

De telefoon pakken

De opmerking van Verstappen zorgde logischerwijs weer voor een hoop commotie, zeker nadat er de laatste tijd al zoveel te doen is rondom het taakgebruik van coureurs in de wagen en op mediamomenten. Zo kreeg dezelfde Verstappen na Singapore een taalstraf omdat hij het f-woord gebruikt had op de persconferentie in aanloop na het weekend. Dit vlak nadat Mohammed Ben Sulayem liet weten dat de FIA hier strenger op zou gaan handhaven. Wurz had dan ook ergens wel verwacht dat men de Nederlander nu opnieuw op het matje zou roepen, al heeft hij zelf een betere oplossing: "Normaal gesproken zou ik verwachten dat de stewards of misschien de FIA-president zelf de telefoon hadden gepakt om met Max te praten", vertelt hij tegenover Formel1.de. "Je kunt ook prima met hem praten."

Dun lijntje

Volgens de voorzitter van de bond is het verstandig dat men Verstappen dit keer uit de wind heeft gehouden om de boel niet weer te laten escaleren: "Je moet hem gewoon met rust laten en de tijd geven. Dan zegt hij uiteindelijk ook samen te willen werken in het belang van het publiek." Toch snapt Wurz prima dat niet zomaar alles geroepen kan worden: "We willen aan de ene kant een authentieke sport zien waarin we de coureurs leren kennen. Ze moeten kunnen zijn zoals ze zijn. Dat is cool en dat is goed. Dat is wat we willen. Maar we hebben natuurlijk ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Thuis kijken er mensen en kinderen. We zijn rolmodellen. Een beetje rauwheid is goed, maar het is een dun lijntje. De verantwoordelijkheid daarin ligt bij de FIA."

