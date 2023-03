Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 18 maart 2023 17:44

Nico Rosberg heeft na afloop van de derde vrije training veel lof over voor Max Verstappen. De Nederlander verreed tijdens de laatste oefensessie een ijzersterke ronde, waarmee hij veel indruk wist te maken op de wereldkampioen van 2016.

Verstappen liet tijdens de derde vrije training in Djedda een tijd van 1:28.485 noteren, hiermee was hij ruim zes tienden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez op P2 en bijna een seconde sneller dan Fernando Alonso op P3. Een fenomenale ronde, zo concludeert Rosberg tijdens de uitzending van Sky Sports. "De ronde die Max neerzette was fenomenaal. Hij had zo'n grote voorsprong op Sergio Pérez, en achter hem zit alles zo dicht bij elkaar." Als de beelden van de ronde van Verstappen vervolgens herhaald worden, vervolgt de voormalig wereldkampioen zijn lofzang: "We zien het nu, het was tot op de millimeter perfect. De hoeveelheid toewijding... kijk nou."

Artikel gaat verder onder video

"Het was perfectie - de manier waarop hij de volledige baan benutte, de auto verplaatste geen enkele centimeter. Alles werkte zoals hij verwachtte", voegt de Duitser eraan toe. "Hij remt hier enorm laat, het laatste rempunt van iedereen op bijna 75 meter. Hij raakt die apex, de auto beweegt niet, heeft een klein beetje onderstuur. De auto rijdt gewoon op rails, het is fenomenaal. Wat een ronde."

OOK INTERESSANT: Rosberg stipt meest pijnlijke punt van "dramatische betrouwbaarheidsproblemen" Ferrari aan

Kwalificatie GP Saoedi-Arabië

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië begint om 18:00 uur Nederlandse tijd. Verstappen wist alle vrije trainingen in Jeddah als snelste af te sluiten en lijkt dan ook de favoriet te zijn om op zaterdagavond de pole positie te pakken. Toch kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. Teamgenoot Sergio Pérez en Aston Martin-coureur Fernando Alonso zijn dit weekend namelijk ook erg consistent, en eindigden tijdens de vrije trainingen steevast in de top drie. De grote vraag is echter of zij het gat richting Verstappen op tijd kunnen dichten.