Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 09:22

Nyck de Vries maakt zich na een toch enigszins teleurstellend verlopen openingsweekend in Bahrein op voor de tweede Grand Prix van het seizoen. De Nederlander stelt dat we in Saoedi-Arabië een beter beeld van de pikorde gaan krijgen.

De Vries staat aan de vooravond van zijn tweede Grand Prix voor het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur kwam in zijn openingsweekend van dit seizoen nog niet helemaal lekker uit de verf en dus is hem er alles aan gelegen om het komende weekend beter voor de dag te komen. Dat moet hij gaan doen op het Jeddah Corniche Circuit, dat sinds 2021 op de kalender te bewonderen is. Het smalle en zeer snelle stratencircuit in Djedda is wegens de hoge snelheden en weinige marge voor fouten één van de moeilijkere circuits op de kalender.

Eerste dag op school

De Friese coureur vertelt over zijn eerste weken als Formule 1-coureur. "Het voelt nog steeds als een eerste dag op school. Ik draai natuurlijk al wat jaren mee, heb veel race-ervaring en weet hoe raceteams opereren, maar Formule 1 is toch een nieuwe wereld voor me. Ik leer elke dag", vertelt De Vries tegenover NOS. Ondanks het moeilijke weekend is De Vries overwegend positief over zijn eerste weekend. "De racedag verliep al met al best positief. We waren iets competitiever dan we vooraf dachten. Ik hou daarom een goed gevoel over aan dat weekend."

Heel ander circuit

De Vries stelt overigens dat we nog helemaal geen correct beeld over de rangorde kunnen schetsen na het openingsweekend. "We hebben testdagen en een race gehad op hetzelfde circuit. Twee weken Sakhir is veel te weinig om de mogelijkheden van de auto goed in kaart te brengen. We hebben nog geen compleet beeld van de sterke en zwakke kanten. We weten niet hoe goed onze AT04 op andere circuits ligt", besluit de Nederlander.