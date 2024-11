Charles Leclerc werd recent in Brazilië getrakteerd op een straf van 10.000 euro wegens het schelden op de persconferentie in Mexico. We hebben de Monegask nog niet horen reageren op de straf, maar nu laat hij voor het eerst van zich horen.

Leclerc liet zich tijdens de persconferentie na afloop van de Mexicaanse Grand Prix heel even gaan en vergat wat er vlak daarvoor allemaal was gebeurd omtrent Verstappen in Singapore. De Monegask probeerde simpelweg even een moment uit zijn race te beschrijven tegenover de aanwezige pers, maar ging toen de fout in: "Ik had een moment van overstuur en toen ik me daarvan had herpakt, had ik meteen weer een moment van overstuur naar de andere richting. Ik dacht bij mezelf: 'Fuck!'" Het bleef toen een seconde of twee stil, voordat hij zich realiseerde de regel omtrent het taalgebruik te hebben overschreden. "Oh, nee! Ik wil me niet aansluiten bij Max", lachte Leclerc.

Kritiek Verstappen

In eerste instantie leek er nog niks aan de hand voor de Ferrari-coureur, hoewel de FIA wel liet optekenen dat men ging bekijken of er een onderzoek naar Leclerc nodig was. Verstappen zette in Brazilië vraagtekens bij de gang van zaken vanuit de FIA: "Schijnbaar geldt die regel ook alleen voor mij, want na de race in Mexico vloekte er ook iemand en daar heb ik niks meer over gehoord", aldus Verstappen. "Ik kan beter niet vloeken, maar sommige mensen zijn gewoon erg irritant", zo liet hij dat weekend in Brazilië onder meer optekenen.

Leclerc reageert op straf

Tóch greep de FIA uiteindelijk in en moest Leclerc zich vlak na afloop van de Sprint Shootout verantwoorden tegenover de stewards, waarna men hem een straf van 10.000 euro gaf wegens zijn 'overtreding' op de persconferentie. Een andere straf dan Verstappen, dus. De Monegask reageert nu bij La Repubblica voor het eerst op de opmerkelijke straf: "Op het circuit is het belangrijk om een "scheidsrechter" te hebben. Maar om een boete te krijgen voor iets dat niet eens tegen iemand gezegd wordt, dat is gewoon absurd", zo klinkt de duidelijke taal. Bovendien heerst er onder de coureurs de vraag wat er überhaupt gebeurt met de boetes die betaald worden aan de FIA, zo liet men recent in de brief namens de Grand Prix Drivers' Association weten.

