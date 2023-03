Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 13:04 - Laatste update: 14:33

De afgelopen weken kwamen er geruchten naar buiten over een mogelijk vertrek van Ferrari-kopstuk Laurent Mekies. De assistent-teambaas zou ontevreden zijn over de gang van zaken binnen de Italiaanse renstal en daarom zou hij aan het nadenken zijn geslagen over een vertrek. Teambaas Fred Vasseur zegt dat er niks waar is van de berichten.

De niet helemaal vlekkeloos verlopen openingsfase van het seizoen bij het team van Ferrari zouden volgens de geruchten intern voor de nodige strubbelingen hebben gezorgd. Zo zou Charles Leclerc na zijn onfortuinlijke uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Bahrein na afloop een gesprek met de Ferrari-leiding hebben aangevraagd om zijn zorgen te uiten over de gang van zaken. Later kwam daaropvolgend ook nog eens het nieuws naar buiten dat kopstuk Mekies zou denken aan een weg richting de uitgang in Maranello.

Artikel gaat verder onder video

Irritaties in Maranello

De racedirecteur van de Scuderia kan volgens de eerdere berichten prima door één deur met Vasseur, maar zou zich vooral niet helemaal lekker voelen bij de aanwezigheid van CEO Benedict Vigna. Volgens Mekies zou de aanwezigheid van Vigna niet helemaal waarderen. Mekies zelf zou het liefst alleen willen rapporteren aan Vasseur, terwijl hij nu ook langs Vigna moet om zijn bevindingen kenbaar te maken.

Vasseur klaart de lucht

De Franse teambaas klaart nu echter de lucht. "Ik denk dat het normaal is om niet blij te zijn als je de verwachte resultaten niet boekt. Ik ben in ieder geval niet blij. Het is echter het belangrijkste om als groep en team samen te werken en te proberen het beste eruit te halen en verbetering te vinden. Maar het bedrijf verlaten is een ander verhaal", stelt hij tegenover Motorsport.com. "Ik weet niet hoe het vroeger is gegaan met Laurent, maar ik ken hem al zo'n 25 jaar. Ik ken hem nog van school. Ik vertrouw hem. We hebben een fijne samenwerking en hij wordt een van de pilaren in de toekomst van het bedrijf", garandeert hij de tifosi.