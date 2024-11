Hoe laat begint vandaag de Formule 1 Grand Prix van Brazilië?

Na een spannende sprintrace is het vandaag tijd voor het huzarenstukje van het Braziliaanse raceweekend: de Grand Prix van São Paulo op het iconische circuit Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos.

Het circuit in São Paulo is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. Het circuit is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op dit circuit zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash.

Hoe laat begint de Grand Prix van Brazilië

Normaal gesproken worden er 71 rondes gereden op het 4,309 kilometer lange circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle coureur op het Autódromo José Carlos Pace, de Duitser wist vier keer te winnen in São Paulo: in 1994, 1995, 2000 en 2002. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Sebastian Vettel, hij won in 2010, 2013 en 2017. Het circuit wordt gekenmerkt door de vele hobbels, waardoor de bodemplaten van Formule 1-auto's het vaak lastig hebben. Daarnaast herbergt het circuit met de legendarische 'S' do Senna in bocht 1 één van de mooiste bochten op de kalender. De Grand Prix van São Paulo gaat om 16:30 uur Nederlandse tijd van start, 1,5 uur eerder dan normaal gesproken het plan was. De kwalificatie voor die race, die op zaterdag niet door bleek te gaan, wordt zondag om 11:30 uur verreden.

