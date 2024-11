In de strijd om de wereldtitel helpen natuurlijk alle kleine beetjes. Het team van McLaren verdedigt momenteel de koppositie in het constructeurskampioenschap en hoopt Lando Norris nog wat snelheid te geven in zijn titelstrijd met Max Verstappen. Naar Brazilië heeft het papaja-oranje team namelijk een aantal nieuwe onderdelen meegenomen.

Afgelopen zomer speelde de zogeheten mini-DRS-achtervleugel van McLaren een rol binnen de koningsklasse. Dat het team speelt met de vleugels werd ook duidelijk toen er een flexi-voorvleugel te zien was op de MCL38. Daarvan heeft de FIA aangegeven dat het niet zal ingrijpen, totdat het 2025-seizoen van start gaat en dus kan het team nog leunen op het 'foefje', hoewel de concurrentie inmiddels ook over een zo'n soort constructie beschikt. Wat betreft de achtervleugel waarop het mini-DRS-effect werd gecreëerd, heeft de FIA aangegeven dat diverse team hun achtervleugels moesten aanpassen, hoewel McLaren nog altijd volhoudt dat dit op eigen initiatief is gebeurd en dat het slechts een klein voordeel opleverde.

Efficiëntere achtervleugel

Van de topteams is McLaren de enige die updates heeft meegenomen. Het gaat dan om twee nieuwe versies van de beamwing. Het team heeft één high-downforce beamwing meegenomen en een low-downforce beamwing. Daarnaast heeft het team een compleet opnieuw ontworpen achtervleugel meegenomen. "Geschikt voor de isochrone werking van dit circuit. Er is een nieuwe achtervleugelconstructie ontworpen, die de algehele efficiëntie van de vleugel verbetert ten opzichte van de bestaande vleugel met medium downforce", zo schrijft het team in het document van de FIA.

Controle flexi-wing

Wat verder opvalt aan de desbetreffende vleugel is dat het aantal stippen op de vleugel is toegenomen. Die zijn door de FIA geplaatst om te controleren of het onderdeel te ver doorbuigt. De stippen zijn op opzichzelfstaand niet nieuw, maar het aantal stippen is toegenomen en dat is volgens PlanetF1 bedoeld om de controles erop aan te scherpen.

