Sergio Pérez gaat er nog altijd vanuit dat hij komend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing is. 'Checo' kende ook in Mexico een dramatisch weekend en de geruchten over een eventuele vervanging nemen alleen maar toe.

De toekomst van Pérez bij Red Bull Racing hangt aan een zijden draadje. De RB20 is niet de wagen waarmee gemakkelijk om de overwinningen kan worden gestreden, maar Pérez was dit seizoen al vaker buiten de top tien gefinisht en heeft diverse klappers meegemaakt, waardoor het budgetplafond van het Oostenrijkse team ook in zicht komt. Hoewel Red Bull Pérez graag bij het team lijkt te willen houden en halverwege het jaar al een contractverlenging heeft laten tekenen, zijn de resultaten er voorlopig nog niet beter op geworden.

Terugblik Mexicaanse GP

Pérez vertrok uit Mexico met een troosteloze P17 en dat had ook te maken aan de schade aan zijn sidepod. "Wat er is gebeurd, is verleden tijd. We gaan verder en we nemen die eerste 10 ronden als voorbeeld. We begrepen wat er in de kwalificatie gebeurde, we zagen problemen, we probeerden het voor zondag op te lossen en ik denk dat we de goede kant op zijn gegaan, dus dat is zeker veelbelovend", zo legt Pérez bij Formula1.com uit over de sportieve prestaties.

Checo gaat van 2025-zitje bij Red Bull uit

Over de toekomst van Checo bij Red Bull heeft Christian Horner zich na afloop van de Mexicaanse Grand Prix uitgelaten. "Ik denk dat we alles hebben gedaan wat we konden om Checo te steunen, en we zullen dat volgend weekend in Brazilië blijven doen, maar er komt een punt waarop je niet meer kunt doen wat je kunt", zo lijkt de maat redelijk vol te zijn bij de teambaas. Desondanks gelooft 'Checo' in een langer verblijf: "Je zult me ​​in [Las] Vegas zien, je zult me ​​volgend jaar zien. Ik ben niet degene die zich daar zorgen over maakt." Ook Helmut Marko weet nog niet zeker wie komend seizoen de teamgenoot van Verstappen is, maar Pérez helpt de adviseur van het team graag op weg: "Nou, ik weet dat ik dat ben. Dat is alles wat ik kan zeggen."