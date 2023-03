Brian Van Hinthum

De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft het er volgens berichtgeving niet bij laten zitten na de raketaanval die vorig jaar ervoor zorgde dat de hele paddock in rep en roer was na de vrijdagtrainingen. Het land zou de nodige maatregelen hebben genomen om de veiligheid nóg verder op te schalen.

Vorig jaar baarde de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch wereldwijd opzien, toen er op enkele kilometers afstand tot het circuit nota bene tijdens de vrije training op vrijdag een raketinslag plaatsvond. De koningsklasse was in rep en roer en dus werd er intern lang vergaderd over wat men moest doen met de unieke situatie en de doorgang van de Grand Prix. Uiteindelijk leken de coureurs het liefst hun biezen te pakken, terwijl de Formule 1 zelf besloot dat de race gewoon door zou gaan. Dit deed men nadat de coureurs en medewerkers hun veiligheid gegarandeerd was door de lokale autoriteiten.

Saudi-Arabië tegen de Houthi's

Destijds sloeg er dus een Houthi-raket in op de oliefabriek van Aramco, één van de sponsors van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De aanslag zou door de Iran gesteunde Houthi's uit Jemen zijn uitgevoerd. Saoedi-Arabië is al sinds 2014 verwikkeld in een bloedig conflict met deze rebellengroepering. De oorlog heeft gedurende de jaren al aan honderdduizenden mensen het leven gekost; volgens de Verenigde Naties de ergste humanitaire crisis ter wereld. De situatie tussen Saudi-Arabië en Jemen is op dit moment wat anders dan vorig jaar, daar er sprake is van een wapenstilstand tussen de strijdende partijen.

Maatregelen genomen

Dat heeft de autoriteiten in het land waar we komend weekend gaan racen er volgens The Sun echter niet van weerhouden om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat het land opnieuw een gigantische flater slaat rondom het Grand Prix-weekend, waarbij de ogen van de hele wereld gericht zijn op het land. Er zou volgens het bericht dit weekend meer visuele aanwezigheid van veiligheidsdiensten zijn én er wordt meer gebruikgemaakt van cameratoezicht. Daarnaast is er ook minder zichtbare bescherming, het zogenaamde 'ijzeren schild'. Dit betreft een luchtafweersysteem, dat in staat is om onbemande drones - zoals bijvoorbeeld vorig jaar gebruikt - uit de lucht te schieten.