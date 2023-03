Brian Van Hinthum

Eén van de dingen die tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein enorm opviel, was het feit dat het hele veld weer een stuk dichter bij elkaar was gekomen dan in het vorige seizoen. Max Verstappen stelt dat dat helemaal niet zo'n grote verrassing is, omdat teams in de ontwikkeling van de nieuwe auto's toch ook naar de snellere auto's uit 2022 gekeken hebben.

Hoewel Red Bull Racing tijdens de opener van het seizoen uiteindelijk met een fraaie voorsprong de rest van het veld verschalkte, was het in de kwalificatie toch opvallend hoe dicht alle teams bij elkaar lagen. Met name tijdens de eerste kwalificatiesessie viel op dat het gat tussen de nummer één en de nummer laatst zelfs kleiner was dan anderhalve seconde. Iets dat niet vaak voorkomt in de Formule 1 en dus lijken de nieuwe reglementen steeds meer de vruchten af te werpen.

Volgens Max Verstappen is het allemaal niet zo verrassend dat het veld steeds dichter bij elkaar komt aan de hand van de nieuwe reglementen. De Nederlander denkt daarbij dat er met name veel is gekeken naar de beste auto's op de grid, waaronder natuurlijk zijn eigen Red Bull. "Ik vind het niet echt een verrassing. Kijk op de grid maar eens naar de auto's van dit jaar, de meeste teams hebben elkaar toch gekopieerd", zegt de Nederlander met een glimlach in gesprek met Motorsport.com.

Veld valt in elkaar

Hoewel de wereldkampioen dat in eerste instantie als een grapje lijkt te bedoelen, gaat hij er toch wat verder op in en lijkt hij er zeker logica in te zien. "Als de regels gelijk blijven, wordt iedereen in de eerste jaren steeds slimmer. Als je ziet dat één auto het in een seizoen heel goed doet, dan probeer je natuurlijk dingen te kopiëren. Daardoor en ook doordat iedereen de auto's steeds beter gaat begrijpen, is het best logisch dat het veld gaandeweg dichter bij elkaar komt", besluit de Red Bull-coureur, die overigens de eerste race in Bahrein wél wist te winnen.