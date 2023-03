Brian Van Hinthum

Pirelli heeft de bandenkeuzes voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië van komend weekend bekend gemaakt en toegelicht. De Italiaanse bandenfabrikant neemt voor het weekend in Djedda de C2, C3 en C4 mee voor de coureurs en men licht uit waarom.

Voor het nieuwe seizoen kondigde Pirelli een nieuwe compound in het spectrum aan. De meest harde band van het vorige seizoen [C1] wordt vanaf dit seizoen de C0, waarmee dit de hardste compound om uit te kiezen blijft. Daar komt nu echter een nieuwe band voor in de plek als zijnde de C1. Het betekent dat we vanaf dit seizoen de keuze hebben tussen zes verschillende compounds: de C0 tot en met de C5.

Zelfde keuze

Tijdens die aankondiging maakte men ook al de bandenkeuzes voor de eerste drie races van het seizoen aan, waarbij voor Djedda de keuze was gevallen op de C2 tot en met de C4, waarbij de C2 de hardste compound is en de C4 de zachtste. Mario Isola gaat namens Pirelli nu wat dieper in op de keuzes en het circuit. "We hebben ervoor gekozen om dezelfde compoundkeuzes als vorig jaar te maken voor het snelle circuit in Djedda. Dat doen we omdat de banden toen zeer goede consistentie vertoonden gedurende het weekend."

2022-editie

Isola vervolgt: "In de eerste twee races die tot nu toe gehouden zijn, is gebleken dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië vrij onvoorspelbaar was door de hoeveelheid safety cars en neutralisaties. Het is een typisch stratencircuit. In 2022 was een één-stopper de snelste keuze. Een safety car zorgde voor een vroege pitstop voor de meeste coureurs, die uiteindelijk op de harde band eindigden. Max Verstappen en Charles Leclerc konden door de goede levensduur van de banden lang samen vechten, waarna de Red Bull-coureur uiteindelijk met minder dan een seconde voorsprong over de streep kwam na een geweldige race."