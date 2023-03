Brian Van Hinthum

Sergio Pérez lijkt over het algemeen de tweede plek bij het team van Red Bull Racing in te nemen, al wil de Mexicaan daar zelf over het algemeen niks van weten. Ook Helmut Marko weigert om in de media een eerste man naar voren te schuiven en hij complimenteert de man uit Guadalajara voor zijn niveau over de afgelopen twee jaar.

In 2023 hoopt Pérez na zijn derde plek in het wereldkampioenschap van vorig seizoen opnieuw voor zijn kansen te gaan en eerder stelde hij al dat hij poogt om het team de kant op te duwen die hij voor ogen is. Ook na de Grand Prix van Bahrein liet hij doorschemeren dat het vertrouwen groot is. "Vandaag zorgde de start ervoor dat ik mee kon doen om de overwinning, maar uiteindelijk was tweede het maximaal haalbare. Ik denk dat ik elke sessie dichter bij Verstappen weet te komen", liet hij na de race in Bahrein onder meer optekenen.

Verrassend begin 2022

Over het algemeen wordt echter Verstappen toch als de overduidelijke voorste man van de Oostenrijkse renstal gezien. De Nederlandse coureur wist de afgelopen twee wereldkampioenschappen op zijn naam te schrijven en troefde telkens betrekkelijk eenvoudig Pérez af. In het begin van 2022 wist de Mexicaan echter goed bij te blijven met Verstappen en was hij hem zelfs een aantal keer de baas, zo schreef hij de Grand Prix van Monaco verrassend op zijn naam. Later viel Pérez langzaam maar zeker terug in de pikorde.

Nummer één en twee

Toch is er volgens Marko op dit moment totaal geen sprake van een nummer één en nummer twee binnen het team, zo legt hij uit tegenover Sport.de. "Sergio wist twee jaar naast Max te overleven zonder gebroken te worden zoals de meeste andere coureurs zouden doen. Dat is een geweldige prestatie. Over het algemeen is het ons doel om de eerste en tweede plaats in het kampioenschap te pakken. We specificeren niet dat Max de nummer één is. We moeten zien hoe alles loopt. Zulke discussies en beslissingen komen meestal pas vlak voor of na de zomerstop", klinkt het stellig vanuit de Red Bull-adviseur.