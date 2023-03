Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton was na afloop van de Grand Prix van Bahrein op sportieve wijze te zien met voormalig teamgenoot Fernando Alonso, die net een schitterend podium had behaald. Aan de tafel van het Race Café zit het men echter toch niet helemaal lekker hoe de Britse coureur erbij liep in Sakhir.

Het is totaal nog niet het seizoen waar Mercedes op gehoopt had. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Act van Hamilton

Ook de onvrede bij Hamilton zou groot zijn na het teleurstellend verlopen eerste weekend van dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen liet de nodige kritiek doorschemeren en het is duidelijk dat het borrelt binnen de Duitse formatie. In de paddock zelf liep Hamilton toch alleszins vrolijk rond en er vielen zelfs beelden te zien hoe hij en Alonso gezamenlijk als beste vrienden te zien waren na de P3 van de Spanjaard, ondanks het roerige verleden van de twee. Langebaanschaatser Hein Otterspeer zat bij het Race Café op Ziggo Sport en vond het allemaal maar vreemd. "Ik wil nog even inhaken op wat er net gebeurde. Ik denk dat het een act is", oordeelt hij.

Van der Zande is het eens

De schaatser legt uit waarom. "Natuurlijk heeft hij respect voor Alonso, maar ik denk dat hij van binnen kookt. Hij fikt zijn eigen team nu al af na race één. Hij heeft geen vertrouwen in de auto. Nouja, dan kan je wel met een lach rondlopen. Dat gaat dan denk ik af op de man Alonso dat hij een podium heeft gehaald, maar hij schopt die hele paddock omver als het moet. Dat doet hij niet, maar ik denk dat hij absoluut niet tevreden is", meent Otterspeer. Hij krijgt daarin bijval van Renger van der Zande. "Ik denk dat je gelijk hebt, want de act Hamilton is elke maand anders. Hij is daar goed in."