Renault bevestigt vertrek uit F1, 'Red Bull-topman wilde Ricciardo veel eerder ontslaan' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de verjaardag van Max Verstappen was er weer genoeg nieuws rondom de Nederlandse coureur. Hij is opgekomen voor zijn vriendin Kelly Piquet die op social media strijdt tegen online misbruik. Red Bull Racing zou ondertussen bezig zijn met een plan opstellen voor het geval de drievoudig wereldkampioen de energiedrankfabrikant verlaat. Wie al afscheid heeft moeten nemen, is Daniel Ricciardo. Dat deed de Honey Badger na de Grand Prix van Singapore, maar als het aan Helmut Marko lag, was hij al veel eerder ontslagen, zo wist Christian Horner bekend te maken. Verder heeft Renault aangekondigd uit de Formule 1 te stappen als motorleverancier, gaat president Mohammed Ben Sulayem in op de financiële situatie van de FIA en heeft Pirelli uitgelegd waarom er langere vrije trainingen zullen zijn in Mexico-Stad.

'Red Bull treft voorbereidingen voor vertrek Verstappen: team onder de indruk van Piastri'

Red Bull Racing zou volgens Joe Saward al bezig zijn met voorbereidingen voor een eventueel vertrek van Max Verstappen bij het team vanaf 2026. Daarbij heeft Red Bull een naam buiten het eigen team opgeschreven als voornaamste kanshebber. In The Green Notebook zegt Saward dat, mocht Verstappen dan daadwerkelijk vertrekken, Oscar Piastri een naam is om in de gaten te houden. Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten en het feit dat hij met Lando Norris een kopman voor zich heeft bij McLaren, maar ook omdat zijn manager - Mark Webber - een goede relatie heeft met Red Bull Racing. "Als je rondvraagt bij Red Bull, lijken ze erg onder de indruk van Oscar Piastri en zien ze zwakke plekken bij McLaren, omdat Oscar's manager, Mark Webber, dicht bij Red Bull staat en ongetwijfeld geïnteresseerd is in de vraag hoe McLaren twee sterren tevreden kan houden in de aankomende jaren." Lees hier het hele artikel over de mogelijkheid van Oscar Piastri bij Red Bull Racing.

Ben Sulayem: 'Iedereen verdient geld aan de FIA, behalve de FIA zelf'

Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem krijgt de internationale autosportfederatie niet de nodige schouderklopjes voor de oplossingen die het orgaan de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. De topman is bij Motorsport.com dan ook van mening dat de FIA iets meer krediet zou moeten krijgen en wijst vooral naar het financiële aspect. "Nee, we zullen nooit de erkenning krijgen. Onmogelijk. We krijgen alleen maar rotzooi. Dat weet ik", opent de FIA-president. Daarnaast hint Ben Sulayem niet alleen op het gebrek aan schouderklopjes, ook op financieel gebied mag de FIA er best aan verdienen. "Als je ernaar kijkt, heeft iedereen geld verdiend aan de FIA, iedereen behalve de FIA. Iedereen krijgt de erkenning, behalve de FIA." Lees hier het hele artikel over de financiën bij de FIA.

Verstappen springt in de bres voor vriendin Piquet: "Sommige mensen houden maar niet op"

Hoewel Max Verstappen zelf niet zo actief is op social media, is vriendin Kelly Piquet dat wel. Onlangs liet de Braziliaanse op social media weten dat het moet ophouden met al het online misbruik en in gesprek met Formule1.nl legt Verstappen uit dat hij sommige berichten ook wel wat extreem vindt. "Als je ziet wat er met AI nu allemaal aangepast en gedaan kan worden en nepberichten zo opeens echt lijken… Ik vind het bizar hoe ver dingen gaan en dat er mensen zijn die het in zich hebben om dat te doen. Dat het zelfs haar werk gaat beïnvloeden… Weet je, dat is wel heel extreem." Verstappen zelf, is er vrij nuchter in, maar heeft uiteraard ook een grens. "En op een gegeven moment ben je er wel klaar mee dat mensen zoiets doen. Ik ben altijd iemand geweest die zegt: negeren, negeren, negeren en verder geen aandacht aan besteden." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die opkomt voor Kelly Piquet.

Tweede training in Mexico duurt half uur langer door bandentest Pirelli

De tweede vrije training van het Grand Prix-weekend in Mexico zal niet de gebruikelijke zestig, maar negentig minuten duren. Pirelli-chef Mario Isola laat in gesprek met SoyMotor weten dat de banden van het 2025-seizoen in dat extra half uurtje namelijk worden getest. "We zijn tevreden met de eerste test en klaar voor de volgende twee. We hebben McLaren en daarna Alpine voor een test in de regen, dit tot het einde van het jaar. We zijn ook bezig het testplan voor 2025 af te ronden met alle teams die hun beschikbaarheid hebben aangeboden om een mule-auto (testwagen) klaar te hebben. We zijn erg blij om met hen allemaal te kunnen testen", aldus Isola. Lees hier het hele artikel over de langere vrije training in Mexico.

Renault, moederbedrijf van Alpine, stopt na 2025 als motorleverancier

Alpine zal vanaf 2026 stoppen met het produceren van haar eigen motoren. Alpine heeft dit in een persbericht bekendgemaakt en zal de status als fabrieksteam dus verliezen, om kosten te besparen en om volgens de geruchten met Mercedes-kracht hopelijk een voorwaartse sprong te maken. In 2026 gaan de technische reglementen op de schop, en de directie van Renault Group heeft besloten om geen motoren te produceren in het nieuwe tijdperk. Renault-CEO Luca de Meo zou de medewerkers in de fabriek in Frankrijk hebben ontmoet en 'goede gesprekken' hebben gevoerd op 20 september met oog op het motorproject van 2026, maar toch heeft het Franse bedrijf besloten om niet door te gaan met het produceren van motoren in de koningsklasse. Het voorstel om een stap terug te doen en over te stappen op Mercedes-motoren werd op 30 september voorgedragen en goedgekeurd door Renault, alhoewel de stap naar Mercedes nog niet officieel is. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Renault als motorleverancier.

Horner onthult dat hij Ricciardo zoveel mogelijk tijd gaf: 'Marko wilde hem in Spanje al ontslaan'

Daniel Ricciardo moest na de F1 Grand Prix van Singapore afscheid nemen van VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing. Hij blijkt meer tijd te hebben gekregen dan misschien de bedoeling was. Dat heeft de Australiër te danken aan teambaas Christian Horner. "Het ging om een gebrek aan consistentie qua resultaten", legde Horner uit bij de podcast F1 Nation. "Hij begon het seizoen al stroef, en Miami was vervolgens een weekend van twee helften. De vrijdag en zaterdagochtend waren fantastisch met Daniel die aan het verdedigen was ten opzichte van de Ferrari's, alsof hij zijn oude vorm had teruggevonden. Hij reed beter dan de auto die hem gegeven was." Ricciardo kwalificeerde zich als vierde en kwam ook als vierde aan de finish in de sprint. Het was veruit zijn beste resultaat sinds hij De Vries had vervangen. "Maar de zaterdagmiddag en zondag waren rampzalig. Rond Barcelona wilde Helmut hem uit de auto zetten. Hij stond toen dus al onder enorme druk." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die Daniel Ricciardo veel eerder de laan uit wilde sturen.

