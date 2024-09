Red Bull Racing zou volgens Joe Saward al bezig zijn met voorbereidingen voor een eventueel vertrek van Max Verstappen bij het team vanaf 2026. Daarbij heeft Red Bull een naam buiten het eigen team opgeschreven als voornaamste kanshebber.

Dat Red Bull zich aan het voorbereiden is, is voor iemand die de geruchten dit jaar volgt, niet zo gek. Verstappen heeft nog tot eind 2028 een contract en zijn toekomst was eigenlijk nooit onzeker, totdat de onderlinge strijd om de macht binnen Red Bull begon en de prestaties van de auto dit seizoen ook nog eens minder zijn geworden. De start van een nieuw tijdperk zou door Verstappen gezien kunnen worden als een ideaal moment om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Zoals alom bekend zijn Mercedes en Aston Martin vooral twee teams die aan het azen zijn op de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull onder de indruk van Piastri

In The Green Notebook zegt Saward dat, mocht Verstappen dan daadwerkelijk vertrekken, Oscar Piastri een naam is om in de gaten te houden. Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten en het feit dat hij met Lando Norris een kopman voor zich heeft bij McLaren, maar ook omdat zijn manager - Mark Webber - een goede relatie heeft met Red Bull Racing. "Als je rondvraagt bij Red Bull, lijken ze erg onder de indruk van Oscar Piastri en zien ze zwakke plekken bij McLaren, omdat Oscar's manager, Mark Webber, dicht bij Red Bull staat en ongetwijfeld geïnteresseerd is in de vraag hoe McLaren twee sterren tevreden kan houden in de aankomende jaren. Dat is een terechte vraag."