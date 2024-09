Achttien van de twintig stoeltjes in F1 voor 2025 zijn inmiddels ingevuld. Twee teams moeten hun tweede coureur voor volgend jaar nog aan gaan kondigen. Voor wie gaan Visa Cash App RB en Sauber?

De laatste maanden is er steeds meer duidelijk geworden. Het laatste stoeltje dat gevuld werd, was die van Mercedes door Andrea Kimi Antonelli. Hij zal vanaf 2025 teamgenoot van George Russell gaan zijn. Verder is Carlos Sainz al naar Williams, werd de overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari begin dit jaar al bekendgemaakt, is Esteban Ocon naar Haas officieel gemaakt en zal Nico Hülkenberg vanaf 2025 naar Sauber gaan. Verder zien wel volgend jaar naast Antonelli ook Jack Doohan en Oliver Bearman als rookies in actie bij Alpine en Haas respectievelijk, terwijl Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Pierre Gasly contractverlengingen kregen. Na deze storm aan aankondigingen moeten er nog twee coureurs bekend worden gemaakt.

Sauber staat voor een lastige keuze: talent of ervaring?

Te beginnen bij Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi en dus volgend jaar nog - net zoals 2024 - als tussenjaar gaat zien. De komst van Hülkenberg is dus al zeker, maar het andere stoeltje moet nog gevuld worden. Zelfs via de geruchtenmolen is er nog niet veel naar buiten gekomen over welke kant Sauber precies op wil gaan. Er lijken vier opties te zijn, waarbij Sauber moet gaan kiezen tussen talent en ervaring.

Als het aankomt op ervaring, dan is Valtteri Bottas de beste optie. De Fin rijdt inmiddels een tijdje voor het team en wil zelf langer blijven, maar hij wil daarbij volgens de geruchten wel een meerjarig contract. Sauber zou volgens de geruchten een eenjarige deal willen. Bottas zou als coureur ervaring genoeg brengen, maar de prestaties van de Fin zijn al een tijdje niet zo bijzonder meer. Veel marktwaarde brengt hij wel, gezien het feit dat hij op social media een hit is. De andere 'ervaren' optie is Zhou Guanyu, die zijn doorbraak nog niet echt heeft meegemaakt. Toch is ook de Chinees al drie jaar onderdeel van het team. De Chinees brengt vooral financieel veel met zich mee dankzij zijn sponsors en de Chinese markt. De keuze voor Bottas of Zhou zou in alle eerlijkheid echter vooral een financieel gemotiveerde keuze zijn vanuit Sauber, want sportief gezien zou het niet veel meer dan een tussenoptie zijn.

De twee andere opties bestaan uit twee rookies. Théo Pourchaire is al een tijdje onderdeel van Sauber en heeft drie jaar ervaring in F2. In zijn tweede seizoen werd hij tweede in het kampioenschap, terwijl hij in 2023 kampioen werd. Een promotie leverde het hem echter niet op voor het seizoen 2024, waardoor hij nu vooral in Super Formula zijn ervaring opdoet terwijl hij ook reservecoureur is van het team. Mocht Sauber het in 2025 eindelijk tijd vinden om hem de kans te geven en te testen voor het nieuwe tijdperk begint in 2026, dan zou dit het juiste moment kunnen zijn. Gabriel Bortoleto, die vorig jaar het opleidingsteam van McLaren kwam versterken na zijn kampioenschap in F3, is echter ook nog een optie. Dit omdat er bij McLaren de komende jaren niet echt een stoeltje beschikbaar zal zijn. De Braziliaan rijdt momenteel in F2 en maakt indruk, met zijn tweede plaats in het kampioenschap als voorlopige resultaat.

De vraag is dus vooral of Sauber het tweede stoeltje wil gaan vullen met coureurs die wellicht wat meer financiële voordelen met zich meebrengen (Bottas en Zhou) of met talenten (Pourchaire en Bortoleto) die ze in 2025 willen gaan testen richting het nieuwe tijdperk dat in 2026 begint.

Wie zet Red Bull in de tweede auto van Visa Cash App RB?

Vervolgens is het ook nog maar de vraag wie het stoeltje van Visa Cash App RB voor 2025 in gaat vullen. Gekgenoeg lijkt dit vooral beslist te gaan worden door of Sergio Pérez in 2025 nog voor Red Bull Racing rijdt. De Mexicaan stond voor de zomerstop al onder druk door zijn prestaties en heeft een prestatieclausule die Red Bull zou kunnen activeren mochten de prestaties teleur blijven stellen. Als Red Bull dan een vervanger nodig heeft, kan het kiezen uit Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson, waarbij de eerste twee het meest logisch zouden zijn.

De toekomst van Ricciardo, als we de uitspraken van adviseur Helmut Marko mogen geloven, lijkt namelijk niet bij Visa Cash App RB te liggen in 2025. Volgens Marko willen de eigenaren bij Visa Cash App RB een jonge coureur zien, niet een ervaren coureur die zich wil bewijzen voor een stoeltje bij Red Bull. Dat zou voor Ricciardo dus slecht nieuws zijn, waardoor Red Bull zijn enige optie is. Hier zal de toekomst van Pérez dus normaal gesproken geen invloed op hebben.

Het kan zomaar zo zijn dat Red Bull voor Tsunoda en niet Ricciardo kiest, mocht het nodig zijn. Dan zou Visa Cash App RB zelfs twee stoeltjes in moeten vullen en heeft het ineens veel werk aan de winkel. Voor dit laatste scenario zijn er meerdere mogelijkheden.

Lawson lijkt, als we wederom Marko mogen geloven, al zeker te zijn van zijn stoeltje bij Visa Cash App RB voor volgend seizoen. Of Pérez nou blijft of vanaf 2025 weg is bij Red Bull, dit zou geen invloed hebben op Lawson. Mocht Pérez dus blijven, dan zullen normaal gesproken Tsunoda en Lawson volgend jaar de coureurs van Visa Cash App RB zijn en zal Lawson - als het aan Marko ligt - Ricciardo vervangen. Het is echter nog maar de vraag of Red Bull Racing-teambaas Christian Horner het hiermee eens is. Mocht Visa Cash App RB twee coureurs nodig hebben voor 2025, dan zijn talenten Isack Hadjar (leider in F2 momenteel) en Ayumu Iwasa (momenteel actief in Super Formula) opties. Dan zou Hadjar of Iwasa normaal gesproken naast Lawson terecht gaan komen.

Conclusie

Bij Sauber lijkt de keuze dus eerst gemaakt te moeten worden of het voor een jonge of ervaren coureur gaat, waarna het vervolgens nog een coureur moet kiezen. Bij Visa Cash App RB hebben ze de keuze voor een jonge coureur volgens Marko dus al gemaakt, maar zijn ze vooral in afwachting van wat er met Pérez bij Red Bull gaat gebeuren. Dit zal gaan bepalen of Lawson in 2025 naast Tsunoda rijdt bij het team, of dat Visa Cash App RB naast Lawson nog Hadjar of Iwasa moet gaan promoveren.

