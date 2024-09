Het Red Bull F1-team is samen met Max Verstappen hard opzoek naar de oorzaken achter het mysterie rondom de balans van de RB20. De Limburger lijkt echter moedeloos te zijn geworden en heeft Red Bull naar verluidt verteld dat er niks anders opzit dan een hagelnieuwe wagen te bouwen.

Verstappen leek aan het begin van dit seizoen zijn dominantie van 2023 voort te kunnen zetten met vijf overwinningen in de eerste zeven races. In Australië verloor hij een kans op de zege vanwege een geëxplodeerde rem en in Miami was Lando Norris de Limburger te snel af. Na de domper in Monaco, won Verstappen wel weer in Canada en Spanje, maar hij moest er veel harder voor vechten dan normaal. Sindsdien heeft de kampioenschapsleider geen enkele keer meer op de hoogste trede van het podium gestaan. Überhaupt het podium halen is voor Red Bull een enorm lastige taak geworden. Er wordt bij de energiedrankfabrikant dan ook eerder gesproken van downgrades dan upgrades. De balansproblemen van de RB20 worden namelijk steeds maar groter.

Stuur in tweeën geslagen

"Alles was slecht. De pitstop was slecht, de strategie was slecht, de focus was slecht, motorproblemen", zo blikte Doornbos bij het Ziggo Sport-programma Crashes in de Keuken terug op de dramatische vertoning van Red Bull op Monza. Hij somde de verdere kritiek van Verstappen op: "'Ze laten me in de steek, ze luisteren niet naar me onboard, de auto is ruk, we weten de balans niet, we weten de setup niet, we zijn compleet zoek'. Die pitstop van 6 seconden hakte er ook in, want hij sloeg zijn stuur bijna in tweeën."

Zoom-call

De Rotterdammer, die in 2006 zelf ook uitkwam voor Red Bull, weet vervolgens te onthullen dat Verstappen ten einde raad is en de energiedrankfabrikant niet meer informatie kan geven. "Die Zoom-call tussen Zandvoort en Monza, die ze hebben gehad met alle engineers, met Helmut Marko erbij en het seniormanagement, is cruciaal geweest. Max heeft daarin gezegd: 'Ik kan niet meer informatie met jullie delen. Dit is wat ik voel, dit is wat ik nodig heb. Je weet het. Het is aan jullie: bouw gewoon een andere auto in de komende twee weken'. Maar ja, met de budgetcap en alles wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Ze hebben dus een enorme uitdaging voor de boeg."

